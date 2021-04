Saiba agora mesmo como entrar em contato com o suporte da PagSeguro através do Telefone PagSeguro, e-mail, Chat, etc. Atualmente, a PagSeguro possui diversos meios de comunicação. Dessa forma, fica muito mais fácil entrar em contato com a empresa e consequentemente, sanar ainda mais rápido suas necessidades.

Telefone PagSeguro

Em primeiro lugar, a forma mais utilizada é através do Telefone PagSeguro que, atualmente, pode ser utilizado através do número:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-1775;

Demais localidades: 0800-728-2174.

Caso surgir alguma dúvida, os telefones acima são diretamente conectados com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da empresa. Sendo assim, está disponível para você todos os dias da semana, 24 horas por dia.

Central de Atendimento PagSeguro

Hoje em dia, a Central de Atendimento PagSeguro é completa e otimizada para você cliente. Ao acessar o Faq.Pagseguro, é possível ter acesso a diversas informações relacionadas a Central de Atendimento da empresa, desde a ouvidoria, até o Atendimento Via Chat PagSeguro.

Ouvidoria PagSeguro

Como citado anteriormente, é possível acessar a Ouvidoria PagSeguro através do link acima ou acessando o site oficial da empresa. Todavia, para pular etapas, caso você deseja falar com a Ouvidoria da empresa imediatamente, basta ligar para o número: 0800-728-2167.

Com a finalidade de ligar para este número, ao contrário do SAC, a Ouvidoria só funciona em horário comercial. Sendo assim, é importante efetuar a ligação de segunda a sexta-feira das 9h às 18h.

A Ouvidoria da empresa não funciona aos finais de semana e feriados. Além disso, para ligar, é de suma importância ter o protocolo do seu último atendimento.

WhatsApp PagSeguro

Até o momento o PagSeguro não possui atendimento via WhatsApp. Portanto, qualquer mensagem recebida através do WhatsApp pode ser falta. Fique sempre em alerta!

Chat PagSeguro

Como citado anteriormente, através da Central de Atendimento você pode ter acesso ao “Atendimento Via Chat” que pode ser encontrado no link a seguir: https://faq.pagseguro.uol.com.br/ligue-central-atendimento#rmcl.

Além do link acima, é possível acessar o mesmo através do aplicativo PagBank, para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:

Entre no Aplicativo PagBank;

Neste momento, clique em “Atendimento Via Chat”;

Pronto! Agora clique em “Começar Conversa”;

Por fim, basta escolher o assunto que deseja.

E-mail PagSeguro

Com a finalidade de entrar em contato com a empresa, basta acessar o site do PagSeguro, clicando aqui. Ao acessar, insira o seu CPF, CNPJ ou E-mail e sua Senha. Caso não tenha a sua conta, basta clicar em “Criar Conta”.

Redes Sociais PagSeguro

Por fim, a última forma de contato com a empresa é através das suas redes sociais. Embora não seja um contato direto como o SAC, por exemplo, elas podem ser muito úteis para sanar dúvidas ou ficar atento às novidades.

Hoje em dia, o PagSeguro está presente em 3 principais redes sociais, são elas:

Facebook;

Instagram;

LinkedIn.

Reclamações PagSeguro

Quer fazer a sua reclamação, o caminho mais fácil é através da página Reclame Aqui, que pode ser acessada por qualquer usuário. Embora o PagSeguro possua muitas reclamações, o mesmo está liderando em perguntas respondidas.