Não consegue encontrar o Telefone Tokio Marine? Bom, se esse era o seu problema, ele acabou agora mesmo. Abaixo, você vai conhecer todas as formas disponíveis pela própria Tokio Marine para você cliente entrar em contato com a empresa. Vamos lá!

Qual o Número de Telefone Tokio Marine?

Hoje em dia, embora os meios de comunicação vêm evoluindo, o telefone continua sendo um dos meios mais utilizados. Até porque, para fazer uma ligação, não é necessário ter acesso a internet, o que torna o processo muito mais simplificado.

A fim de falar com a Seguradora Tokio Marine, basta ligar para a Central de Atendimento da empresa. Porém, é importante saber que a empresa possui diversos telefones, um para canal setor diferente. Veja abaixo:

Telefone para Sinistros: 0300 33 86546;

Telefone para Serviços: 0300 33 86546

SAC: 0800 703 9000

Atualmente, o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da empresa funciona 24 horas por dia. Mas, os outros dois números funcionam somente em horário comercial. O de Sinistro das 08:00 às 22:00 e o de Serviços das 08:00 às 22:00. Aos sábados, ambos os números funcionam no mesmo período, das 08:00 às 14:00.

Como entrar em contato?

Além dos telefones da empresa, a mesma disponibiliza diversas outras formas de atendimento para você cliente. Dentro do site oficial da empresa, clicando em “Fale Conosco”, é possível ver todas as opções de atendimento da Tokio Marine. Veja algumas outras opções de atendimento abaixo.

Chat Tokio Marine

Como mencionado anteriormente, com a evolução da tecnologia, muitas outras formas de atendimento foram criadas, entre elas, o famoso Chat Online.

Com a finalidade de utilizar o Chat Online da empresa, basta acessar o site da mesma, clicando aqui. Ao acessar, clique na Assistente Virtual no canto inferior direito e em seguida, clique em “Chat Online”.

Tokio Marine WhatsApp

Seguindo o mesmo processo informado acima, você também pode ter acesso ao serviço de atendimento via WhatsApp. Para isso, ao invés de você clicar em “Chat Online”, selecione a opção “WhatsApp” ou adicione o número: +55 11 99578-6546

Além do WhatsApp, por exemplo, você também pode conversar com um dos atendentes através do Messenger, plataforma do Facebook.

SAC Tokio Marine

Junto com todos os outros canais de atendimento, o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) é fundamental para você tirar suas dúvidas.

Entretanto, o SAC é um serviço mais abrangente, pois, através dele, você pode tirar dúvidas, fazer reclamações, dar sugestões e até mesmo fazer elogios para a empresa: 0800 703 9000

Ouvidoria

A Tokio Marine possui Ouvidoria? Sim, porém, antes de acessar esse setor da empresa, primeiro é importante passar pelo próprio SAC.

Reclamação Tokio Marine

Mesmo com tantos canais disponíveis você não conseguiu ter o atendimento que gostaria ou mesmo não está satisfeito com os serviços prestados? Independente do que aconteceu, caso você não obteve respostas da empresa, você pode utilizar a plataforma do Reclame Aqui.

Utilizando essa ferramenta, por ser pública, você aumenta suas chances de ter um respaldo da empresa sobre o seu problema. Até porque, caso o mesmo não for solucionado, a nota da empresa na plataforma diminui e com certeza ela não vai querer isso.