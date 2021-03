O Telefone UBER para o atendimento de serviços relacionados com a Uber Eats também é o 0800 006 8068. Como mencionado anteriormente, esse serviço de atendimento com o Telefone UBER funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com um rápido atendimento.

A Uber é uma das empresas mais conhecidas atualmente, pois oferece serviços de transporte por aplicativo tanto para pessoas quanto para restaurantes. Atualmente, a Uber possui milhares de inscritos, tanto motoristas como usuários.

Telefone Uber

A Uber é o aplicativo responsável pelo transporte de passageiros, fornecendo viagens mais baratas que os serviços convencionais pelo aplicativo. Para usar o usuário insere o endereço de partida e o de chegada, e toda a viagem pode ser acompanhada pelo aplicativo, aumentando a segurança do aplicativo. Se durante esse processo de solicitação o usuário ou o motorista tiverem algum problema ou reclamação, é possível entrar em contato com a Uber através do telefone de atendimento.

O telefone para atendimento de serviços referentes a Uber é o 0800 006 8068. Esse serviço de atendimento através desse telefone funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e o tempo de espera para o atendimento é pequeno, facilitando o atendimento.

Telefone Uber Eats

A Uber Eats é a plataforma da Uber especializada no delivery de restaurantes. Seja com o entregador da Uber ou do próprio restaurante, o usuário pede uma comida em algum restaurante da cidade e recebe no conforto de seu lar.

Se em algum momento desse processo o usuário ou o entregador tiverem algum problema, é possível entrar em contato com a central de atendimento e suporte da Uber Eats.

A Uber oferece um serviço prático e com um atendimento personalizado, e para melhorar cada vez mais a experiência do usuário, a Uber oferece diversos canais de atendimento para o usuário, via aplicativo e também através do telefone para os usuários que desejam falar diretamente com um atendente.

Telefone Uber Motorista

O telefone de atendimento para os motoristas da Uber é o mesmo que pode ser usado pelos usuários. Através desse telefone, o motorista pode solicitar informações e atendimento de forma mais rápida, e também pode esclarecer dúvidas diretamente com um atendente da central de suporte.

Telefone Uber Motorista: 0800 006 8068

Central de Atendimento Uber

Através do telefone da Central de Atendimento da Uber o usuário e o motorista recebem um atendimento personalizado, seguro, rápido e prático, pois todas as dúvidas e as informações podem ser esclarecidas através desse número, no momento da ligação.

Contato Uber

Além do telefone, oferece diversas formas de contato para que os usuários e motoristas possam entrar em contato com a Central de Atendimento de forma rápida e do jeito que acharem mais prático. As principais formas de entrar em contato com a Uber são:

Telefone: 0800 591 7045

0800 591 7045 SAC Uber: 0800 591 1032

0800 591 1032 Email Uber: [email protected];

Chat (através do aplicativo): ao abrir o aplicativo, selecione a opção “Ajuda”, para entrar em contato com a Uber através do chat do aplicativo;

Site de ajuda da Uber: help.uber.com.