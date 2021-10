Você já ouviu falar da Texlog Rastreamento? Atualmente, a Texlog distribui cerca de 2 milhões de produtos todos os meses. Caso você seja um desses produtos, abaixo você vai ver como rastrear o seu pedido e ficar por dentro de todas as atualizações sobre a sua encomenda e claro, sobre a empresa. Vamos lá!

Texlog Rastreamento

Embora muitas pessoas não conheçam, a Texlog é uma das principais transportadoras do país, uma das mais utilizadas pelos grandes e até pequenos e-commerce do Brasil.

Como mencionado anteriormente, a empresa entrega cerca de 2 milhões de produtos todos os meses. Claro, além do transporte de mercadorias para você cliente final, a Texlog abrange a sua área de atuação em diversos nichos, sendo eles o mercado B2B, B2C e courier internacional.

Por mais que seja uma empresa incrivelmente grande, infelizmente a empresa ainda está atrás de outras transportadoras no quesito rastreamento. Com isso, para rastrear o seu pedido através dessa transportadora, é importante seguir as informações prescritas neste artigo.

Como Funciona o Texlog Rastreio?

Infelizmente, o sistema de rastreio da Texlog não segue o mesmo padrão da maioria das empresas neste ramo de atuação. Em outras grandes transportadoras, por exemplo TransLaguna Rastreio, você pode encontrar uma plataforma pronta para você inserir somente o seu CPF e o seu código de rastreio.

Entretanto, além da Texlog não oferecer este código, a própria plataforma de rastreio da empresa é confusa e pode ser complicada caso seja a sua primeira vez.

Por conta disso, para quem deseja rastrear um produto através da empresa, o ideal é que você entre em contato com a loja onde efetuou a compra do produto e solicite o código de rastreio.

Se estiver com pressa, você pode encontrar o código de rastreio na própria nota fiscal do produto.

Texlog Rastrear Código

Conseguiu o código de rastreio do seu produto através da loja onde efetuou a compra? Se sim, agora você pode utilizar a plataforma da empresa para conseguir rastrear o seu produto. Siga o passo a passo abaixo:

Passo 1: Acesse o site oficial da Texlog, clicando aqui;

Passo 2: Ao clicar no link acima vai abrir para você a página de rastreio de produtos da empresa. Neste momento, insira os dados solicitados, sendo eles o seu CPF e o próprio código de rastreio;

Passo 3: Por fim, basta clicar em rastrear e você terá todas as informações referentes ao status do seu produto.

Texlog Rastreamento Telefone

Além do site, você também tem a opção de utilizar o telefone da empresa, mais especificamente o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do número: (11) 4688-5500.

Com este número, você consegue tirar dúvidas, fazer reclamações e claro, verificar detalhes sobre o seu produto.

Sobre a Texlog

Há mais de 30 anos a Texlog atua na promoção e oferecimento de logísticas para diversos mercados. Sendo uma das maiores do Brasil, a empresa distribui mais de 2 milhões de produtos todos os meses, tanto para o mercado B2B (Comércio para Comércio), como para o B2C (Comércio para Consumidor Final).