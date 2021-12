Empresa prestadora de serviços de entrega, a TNT, garante inúmeras vantagens para o seu negócio. Ou seja, a partir da flexibilização do envio de remessas entre, inclusive, transporte expresso de mercadorias a empresa oferece um panorama claro de horários e taxas disponíveis para você escolher o melhor para o seu empreendimento. Sendo assim, se você ficou interessado, entre em contato pelo TNT telefone para saber mais sobre os serviços.

No Brasil, a TNT oferece uma das maiores e mais rápidas coberturas rodoviárias de entrega expressa. Ademais, a empresa é uma das maiores no ramo em escala mundial e oferece serviços de transporte de encomendas rodoviários, aéreo, e courier. Ou seja, se você ficou interessado em contratar a empresa para auxiliar como a logística do seu negócio, continue com a leitura do post e descobrirá a melhor forma de entrar em contato.

TNT Telefone

Em primeiro lugar, se você quer falar com a empresa sobre envios nacionais de entregas. Entre em contato contato com o Atendimento ao Cliente para solicitar coleta de mercadoria ou fazer cotação de preço, ligue:

Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0199

Outras Localidades: 0800 979 6979

Além disso, para tirar dúvidas e reclamações sobre os serviços da empresa, utilize esse canal.

No entanto, atente-se ao horário de atendimento, que acontece das 8h às 18h, de segunda a sexta.

Para ligações realizadas internacionalmente, ligue:

De Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-3339

Outras Localidades: 0800 703 3339

Chat TNT

Em segundo lugar, para os que preferem mandar mensagem e gostariam de saber mais sobre o rastreamento TNT, a empresa fornece atendimento via chat. Basta acessar a página de atendimento online, escrever o assunto, seu nome e o endereço de e-mail.

E novamente, fique ligado nos horários disponíveis para contato, que funciona das 8h às 18h, apenas nos dias úteis.

TNT Telefone WhatsApp

Em resumo, para quem prefere recorrer a meios mais práticos e intimistas de contato, infelizmente a empresa ainda não disponibiliza atendimento via WhatsApp. Sendo assim, terá de se contentar com o chat do site da empresa para enviar uma mensagem.

SAC TNT

Além disso, para entrar em contato com o SAC, basta utilizar os números abaixo.

O canal específico utilizado para o recebimento de reclamações feitas pelos clientes é o Serviço de Atendimento ao consumidor. Ademais, podem ser registrados elogios e sugestões. Além disso, é possível tirar dúvidas por esse canal.

Ouvidoria TNT

Em resumo, infelizmente a empresa não possui atendimento específico para ouvidoria. Ou seja, caso você tenha um problema com a empresa e a Central de Atendimento não satisfaça suas expectativas, vai precisar de recorrer a meios externos para relatar o seu problema.

Reclamação TNT – Como fazer

Para finalizar, caso algum serviço da empresa não tenha sido realizado de maneira satisfatória, ou ocorreu algum problema que prejudicou a logística da sua empresa. É importante que você utilize formas de relatar o problema para a empresa identificar o ocorrido e melhorar no serviço.

Sendo assim, você pode entrar em contato com o SAC para realizar a reclamação. E caso mesmo assim o atendimento não seja satisfatório, faça um relato no Reclame Aqui, a empresa não tem a melhor reputação, mas tem um atendimento regular na plataforma.