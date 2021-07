Quando a pessoa vai mudar de país ela se preocupa com muitos fatores, como: clima do local, aluguel, transporte, alimentação e várias outras preocupações relacionadas com a nova moradia. No entanto, muita gente acaba se esquecendo de pensar em pequenos detalhes, como por exemplo o formato de tomada EUA, afinal esse item por mais que não seja lembrado é um dos itens essenciais para se morar em um lugar.

Tomada EUA

Nos Estados Unidos, o formato e padrão da tomada não é igual ao do Brasil. Por isso, se você está pensando em se mudar para lá ou apenas viajar para tirar férias, é importante se atentar.

Embora seja possível encontrar modelos de adaptadores, nem todos os tipos de tomada aceitam esse adaptador, por isso é importante que você conheça quais serão as tomadas do local onde você vai se hospedar ou morar.

A tomada dos EUA serve no Brasil?

Se você comprou ou vai comprar algum produto nos EUA e usar aqui no Brasil, é comum ter a preocupação de saber se esse produto vai servir nas tomadas aqui do Brasil. Isso porque o modelo de tomada é diferente entre os dois países.

De forma geral, para que a tomada dos EUA possa ser usada no Brasil é necessário usar um adaptador, que pode ser comprado nos EUA ou então no Brasil.

Qual o padrão de tomadas nos EUA?

Nos EUA as tomadas têm voltagem padrão de 115 a 120, funcionando com uma espécie de corrente alternada. Em relação ao formato, as tomadas nos EUA podem ser do formato A ou B:

A tomada de formato A possui dois plugues chatos, aqueles em formato retangular. Esse formato também é usado na América Central. Nesses casos, é possível encontrar adaptadores nos EUA e também no Brasil.

A tomada de formato B possui dois plugues chatos e um terceiro em pino, que é usado para o fio terra. Esse é o modelo mais comum para eletrônicos e eletrodomésticos grandes, como geladeira.

Ambos esses modelos de tomada podem ser adaptadas com o uso de um adaptador, sendo que o modelo de formato B é mais fácil de se encontrar um adaptador aqui no Brasil.

E no Brasil?

As tomadas no Brasil passaram por um processo de adaptação. Antigamente era possível encontrar tomadas do tipo A dos EUA, e muitos eletrodomésticos possuíam esse formato de tomada. Atualmente, o modelo convencional das tomadas é a com dois ou três pinos, e não plugues, como era antigamente.

É possível encontrar tomadas que já vêm adaptadas para aceitar esses três modelos de tomadas, mas é possível encontrar também um adaptador.

Adaptador para Tomada EUA

Se você precisa de um adaptador para a tomada EUA, você pode procurar em:

Lojas que trabalham com a parte elétrica;

Casas de Material de Construção;

Sites de compras da internet.

Em qualquer um desses locais é só procurar por “adaptador de tomada” e escolher qual o adaptador que se encaixa em sua tomada, os adaptadores costumam ser baratos e simples de serem encontrados.