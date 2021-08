O Torra Torra fatura é o meio de pagamento mais utilizado pelos clientes dessa marca. Através dele você pode quitar os seus débitos e manter em dia as suas contas de compras feitas nessa loja.

O Torra Torra é uma loja de roupas e sapatos que atua em diferentes regiões do Brasil. Por praticar excelentes preços a marca acabou se tornando bastante conhecida em todo o país. São mais de 25 anos de atuação, e agora você saberá como emitir uma nova via da fatura.

2ª Via Fatura Torra Torra pelo Site

Para obter a 2ª via fatura Torra Torra pelo site você precisa ter um celular ou computador com acesso à internet. Então, seguirá os passos que listaremos abaixo:

Acesse o site clicando aqui;

Procure pela opção de 2ª via de fatura na parte superior da página;

Escolha por “Acesse sua Conta” e insira seus dados de acesso. Se ainda não tiver cadastro realize rapidamente;

Clique em “fatura” e depois em “Ver Fatura”.

Imprima a nova via ou copie os dados para pagamento.

Assim você terá uma fatura nova, com data de vencimento atualizada e valor já com juros acrescidos. Basta fazer o pagamento e tudo estará resolvido.

E não deixe de conferir também:

2ª Via pelo APP

Outra possibilidade é emitir a 2ª via Fatura Torra Torra pelo APP. Nesse caso, o passo a passo muda um pouco. Veja como fazer.

Baixe e instale o aplicativo Torra Torra em seu celular;

Use os dados do seu cartão e o seu CPF para acessar o painel;

Procure pela opção de “fatura” e emita a via atualizada.

Lembre-se de checar com atenção se está acessando a via da fatura correta, já que você pode ver todas as suas faturas pelo aplicativo. Evite duplicidade.

2ª Via pelo Telefone

Também é possível conseguir a 2ª via fatura Torra Torra pelo telefone. Tudo o que você precisa é ter em mãos os dados do cartão e do cliente titular para solicitar uma via atualizada. Os telefones são:

Capitais e regiões metropolitanas 4020-9766;

Demais localidades: 0800 60 86 772

O horário de funcionamento dos atendimentos é de Segunda a Sexta das 8h às 18h. Você também pode obter orientação pelo WhatsApp através do telefone:

11 4020-9766

Nesse caso, adicione o número em sua agenda de contatos e inicie uma conversa pelo aplicativo como faria com qualquer outro contato. Siga as orientações do atendente para obter a ajuda esperada.

Saiba também como tirar a sua fatura:

Onde pagar a fatura do meu cartão Torra Torra?

Uma vez que consiga atualizar a sua fatura do cartão Torra Torra, ela pode ser paga em qualquer banco, casa lotérica ou mesmo através do aplicativo de seu banco pelo celular. Basta usara linha digitável ou escanear o boleto para isso.

Mas, tenha atenção para não perder o novo prazo, caso contrário será necessário emitir uma nova via da sua Torra Torra Fatura para conseguir pagar.

Mantenha suas contas em dia e evite multas e juros em suas compras, economizando dinheiro e mantendo assim o seu nome limpo na praça.