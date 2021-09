A Transfolha é uma transportadora de mercadorias que faz o envio de encomendas de lojas ou individuais. Por essa razão, resolvemos preparar um artigo completo explicando como o rastreamento funciona e como o cliente pode aceder ao Transfolha Rastreamento para localizar o seu pacote.

Fique atento e não perca nenhum dos próximos tópicos para saber com detalhes como o Transfolha Rastreamento funciona.

Transfolha Rastreamento

O rastreamento é um dos recursos mais buscados pelos consumidores brasileiros na hora de escolher a transportadora que fará o envio da sua encomenda. Felizmente na Transfolha os interessados conseguem aceder a essa funcionalidade com facilidade, já que a transportadora possui um portal no qual os clientes somente precisam de informar o código de rastreio para saber onde a sua encomenda está.

Como Funciona o Transfolha Rastreio

Para que o Transfolha Rastreio seja possível, a transportadora monta um dispositivo de geolocalização em cada lote de encomendas, e durante o trajeto, esse dispositivo envia as informações de localização para que o cliente possa aceder a tais dados a través da internet.

O acesso as informações de rastreio pode ser feito a partir de um dispositivo capaz de conectar-se a internet por via de um navegador, ou ainda pelo telefone ao ligar para a linha de atendimento da transportadora.

Transfolha Rastrear Código

Assim que o pagamento é concluído, a transportadora emite um código de rastreamento que pode ser usado pelo cliente para rastrear a sua encomenda. O processo para a consulta por meio do Transfolha Rastrear Código é bem simples, bastando apenas seguir o passo a passo apresentado abaixo:

Entre no site dos correios rastreamento por este endereço – https://www.correiorastreamento.com.br/transfolha-rastreamento/ ;

Quando a tela estiver totalmente carregada, siga informando o código de rastreamento;

Para finalizar clique em <<BUSCAR>> .

Note que a consulta também pode ser feita diretamente no site oficial da Transfolha mediante o acompanhamento do passo a passo seguinte:

Entre no site oficial da Transfolha usando este link – https://transfolha.folha.com.br/ ;

busque e clique na opção <<Rastrear Encomenda>> . Se ainda não tiver uma conta, clique em <<Crie sua Conta>> ;

Agora é só fazer login informando o seu CPF ou CNPJ, que logo em seguida já poderás conferir os dados de seu pedido.

Transfolha Telefone

Outra forma simples de consultar a localização da sua encomenda por meio da Transfolha é por meio do telefone. Para usar esse meio basta entrar em contato com a transportadora usando o telefone – 011 4133-8250.

Note que outros assuntos ou problemas relacionadas a sua encomenda também podem ser discutidos no canal de atendimento telefônico.

Sobre a Transfolha

A Transfolha faz parte do grupo Folha que tem cerca de 30 anos atuando no mercado de distribuição e logística no território brasileiro. A empresa tem experiência particularmente no B2C e B2B, com destaque para a entrega de jornais, livros e periódicos.

Ao longo dos anos de operação, a companhia tem buscado trazer soluções inovadoras para área de logística e que ajudem os clientes brasileiros a desenvolver as suas atividades sem muitas dificuldades.