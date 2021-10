Como utilizar o TransLaguna Rastreio para rastrear ou monitorar o seu pedido? Este é o tema do artigo de hoje. Abaixo, além de conhecer um pouco sobre a empresa e como de fato funciona o seu sistema logístico, você também vai ter um passo a passo completo para rastrear a sua encomenda sem sair de casa, 100% pela internet. Vamos lá!

TransLaguna Rastreio

Atualmente, comprar através de comércios eletrônicos ou também conhecidos como e- commerce, é uma prática que está ficando cada vez mais comum na vida dos brasileiros.

Entretanto, não adianta, não importa se é a primeira ou a centésima compra pela internet, é comum ficar preocupado sobre o dia que a encomenda vai chegar e principalmente se ela vai chegar. Até porque, infelizmente, ainda existem sites que roubam o dinheiro das pessoas.

Para você não ter problemas com isso, muitas empresas como a própria Magazine Luiza possui um sistema próprio de rastreio em seu site e aplicativo. O rastreamento Magazine Luiza dá o passo a passo completo para o rastreio.

Além das lojas virtuais, as próprias transportadoras vêm fornecendo essa ferramenta para você. Veja como funciona abaixo.

Como Funciona o Rastreamento TransLaguna?

Anos atrás, o prazo de entrega para um produto mesmo sendo nacional, passava de 20 dias úteis. Entretanto, atualmente, mesmo quando compramos produtos da China, o prazo em muitos casos não passa de 15 dias.

Toda essa mudança está mais ligada ao sistema logístico do que ao transporte de fato. Até porque, de 20 anos para cá, os navios, aviões e carros continuam basicamente os mesmos.

Com essa evolução na logística, muitos softwares foram implementados na operação. Desse modo, na Translaguna, por exemplo, sempre que um produto passa por uma etapa no processo logístico, o próprio sistema atualiza a plataforma e indica a exata etapa que a sua encomenda se encontra.

TransLaguna Rastrear Código

Apenas entender como funciona o sistema logístico e de rastreio não é o suficiente, também precisamos entender como realizar o rastreamento. Como por exemplo Rastrear Cartão Santander, e o passo a passo para o Translovato Rastreamento.

Pensando nisso, preparamos um passo a passo com apenas 4 passos, porém, passos eficazes para você rastrear o produto agora mesmo.

Passo 1: Acesse o web site da TransLaguna, clicando aqui;

Passo 2: Ao chegar no site da empresa, no menu superior direito, selecione a opção “Rastreio”;

Passo 3: Em seguida, informe alguns dados (obrigatórios), como, por exemplo: CPF/CNPJ, Número e o número da nota fiscal do produto.

Passo 4: Após conferir todos os dados, basta clicar em “Rastrear” e pronto, você terá acesso a todos os detalhes sobre a encomenda.

TransLaguna Rastreio Telefone

Em alguns casos, o site não oferece tudo o que você precisa ou muitas vezes está fora do ar. Neste caso, o ideal é que você entre em contato com a empresa através do telefone a seguir: +55 51 3022-4504.

Junto ao telefone, o email também é um ótimo canal para entrar em contato com a empresa: [email protected]

Sobre a TransLaguna

A TransLaguna possui mais de 20 anos de história atuando no mundo do transporte de mercadorias. Além do transporte, a empresa é responsável por diversos setores, desde a logística e o armazenamento, até a coleta dos produtos. Tudo isso até chegar na porta da sua casa dentro do prazo de entrega.

Além de atuar no território nacional, a Translaguna também faz transporte internacional, em países como Paraguai e Bolívia.