Quer comprar um produto no site ou aplicativo do Carrefour, mas não conhece a Transportadora Carrefour? Se essa é a sua preocupação, abaixo você vai conhecer qual a transportadora Carrefour, como rastrear o seu pedido e muito mais. Vamos lá!

Qual a Transportadora Carrefour?

O Carrefour é uma empresa que atualmente consegue atender muitas cidades ao redor do Brasil. Sendo assim, o mesmo não possui apenas uma transportadora responsável por enviar seus produtos até o consumidor final.

Entretanto, na grande maioria dos casos, a responsável por efetuar este transporte é a Total Express. Porém, isso pode variar de acordo com a cidade que o pedido vai ser entregue.

Além da Total Express, o Carrefour também utiliza outras opções, opções que você provavelmente já utilizou, como é o caso dos Correios. No momento da compra, dependendo do produto que você comprar, é possível escolher qual transportadora você deseja utilizar.

Nesse caso, o ideal é pesquisar qual a transportadora possui a melhor avaliação em sites como o Reclame Aqui, por exemplo. Além disso, outro ponto a se levar em consideração é o próprio preço do envio.

Como Rastrear Pedido Carrefour pelo Site

Ao comprar um produto no Carrefour, tanto no site, como no Aplicativo da empresa, você tem acesso à página de rastreio do seu produto.

Desse modo, independente da transportadora que você utilizar, é possível ficar atento ao passo a passo da entrega do mesmo na própria plataforma do Carrefour.

Embora o aplicativo seja uma das opções mais utilizadas, também é possível efetuar o rastreio através do site, basta seguir o passo a passo a seguir:

Passo 1: Acesse o site oficial do Carrefour, clicando aqui;

Passo 2: Assim que acessar o site, acesse a sua conta com E-mail e Senha;

Passo 3: Após acessar a sua conta, clique no menu e selecione a opção “Meus Pedidos”;

Passo 4: Pronto? Agora basta clicar no pedido que deseja rastrear e clicar em “Detalhes”;

Passo 5: Pronto! Você pode verificar todos os detalhes do seu produto, incluindo a localização do mesmo.

Como Rastrear Pedido Carrefour pelo APP

Como mencionado anteriormente, além do site, você também pode utilizar o aplicativo que, para quem busca facilidade e comodidade, é o caminho mais indicado. Veja o passo a passo abaixo para rastrear o seu pedido através do Aplicativo Carrefour:

Passo 1: Instale o Aplicativo Carrefour em seu Smartphone (Android) ou (IOS);

Passo 2: Assim que instalar, acesse a sua conta com seu E-mail e Senha;

Passo 3: Pronto? No menu principal, clique em “Meus Pedidos” e selecione o pedido que deseja rastrear;

Passo 4: Para finalizar, basta clicar em “Ver Detalhes”. Todos os detalhes do pedido serão informados.

Telefone Transportadora Carrefour

A fim de ligar para uma das transportadoras que prestam serviço para o Carrefour, o ideal é que você acesse os detalhes do seu pedido para verificar o nome da empresa.

Porém, em alguns casos, você deve entrar em contato direto com o próprio Carrefour, neste caso, ligue para a Serviço de Atendimento ao Cliente, mais conhecido como SAC: 3004-2222

