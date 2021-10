Você conhece a Transportadora MAFD Rastreio? Atualmente, muitas pessoas vêm tendo muitas dúvidas referente a transportadora MAFD. Até porque, dentre as suas principais parceiras, podemos encontrar nomes como a gigante Magazine Luiza.

A fim de entender melhor como a transportadora MAFD Rastreio funciona, abaixo vamos mostrar para você tudo sobre a empresa, seu sistema de rastreio e muito mais. Vamos lá!

MAFD Rastreio

Como mencionado anteriormente, a MAFD é uma das empresas que fazem parte da equipe de transportadoras da empresa Magalu.

Dependendo do lugar que você vive, assim que você compra no site ou aplicativo da empresa, aparece algumas opções de envio para você. Entretanto, infelizmente, acontece de não ter o nome da transportadora que, muitas vezes, é a MAFD.

Como assim infelizmente? Embora a Magalu possua um sistema de rastreio próprio. Ou seja, você cliente da empresa consegue acessar no próprio site e/ou app o rastreio da sua encomenda, existem empresas que também utilizam a MAFD para fazer suas entregas.

Porém, comparado a outras empresas a MAFD possui uma grande desvantagem. Mas vamos falar um pouco melhor disso abaixo.

Como Funciona o Rastreamento na Transportadora MAFD?

Infelizmente, os clientes que comprar na empresa do Magazine Luiza ou outras empresas, principalmente comércios eletrônicos parceiros da MAFD, sempre reclamam do processo de rastreamento da empresa.

No entanto, isso não significa que o processo de rastreio seja ruim, mas sim, que a empresa não disponibiliza essa ferramenta para os seus clientes. Além de não ter uma ferramenta de rastreio público, a empresa também não possui web site, o que dificulta ainda mais que os clientes entrem em contato com a empresa.

MAFD Rastrear Código

De acordo com as informações citadas nos tópicos anteriores, podemos concluir que, por mais que a empresa possa entregar os produtos na porta da sua casa, o fato da mesma não ter um sistema de rastreio acaba prejudicando a experiência do cliente.

Até porque, muitas vezes não tem alguém disponível em casa para receber a encomenda. Neste caso, é importante saber exatamente o dia que o produto vai chegar para conseguir planejar a entrega. Mas, através da MAFD esse planejamento se torna impossível.

MAFD Telefone

O que posso fazer para ter informações sobre a minha encomenda? Se você comprou na Magalu, por exemplo, o recomendado é que você entre em contato com a empresa para ter mais detalhes sobre o produto.

Além disso, no site ou mesmo no aplicativo, e também no Rastreamento Magazine Luiza, você consegue efetuar o rastreamento do seu produto. Para isso entre no site clicando aqui, e basta estar logado em sua conta, clicar em “Meus Produtos”, escolher o produto que deseja rastrear e por fim, clicar em “Detalhes”.

Se mesmo através do passo a passo acima você não conseguir rastrear, ligue para:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 0800-773-3838

Demais Localidades: 0800-720-3030

Sobre a Transportadora MAFD Rastreio

Não é possível obter dados sobre a MAFD, até porque, como já mencionado, a empresa não possui um Web Site ou outra forma para entrar em contato.

Todavia, por ser uma empresa que presta serviço para o Magazine Luiza, a mesma possui grande credibilidade no mercado.