O Uber Eats Entregador é responsável por levar o pedido de diversos clientes feitos em restaurantes parceiros, com muita agilidade e muito empenho, garantindo que a comida chegará perfeita para consumo do cliente. O Uber Eats Entregador pode entregar os pedidos de bicicleta, moto ou carro, e independente do meio de transporte escolhido o pedido é entregue de forma rápida.

O profissional também é chamado de entregador parceiro, e ele pode ser trabalhador do Uber Eats e do Uber, simultaneamente. Para se cadastrar, o motorista deve ter um celular em que possa acessar o aplicativo do Uber Eats. Além disso, é necessário ter mais de 18 anos e CPF em situação regular.

E além da segurança do acompanhamento da entrega, o pagamento é feito de forma online, dando segurança para os clientes e para os motoristas. Com o aumento dos pedidos através do aplicativo Uber Eats, a demanda por entregadores aumentou, e por isso hoje vamos te mostrar como é fácil ser um trabalhador da uber eats.

Confira os números de empresas de entregas para tirar suas dúvidas:

Uber Eats – Entregador

Com a pandemia do Coronavírus que atingiu o mundo todo em 2020, as pessoas começaram a usar mais do que nunca os serviços de delivery e entrega por aplicativo. Assim, hoje em dia já é possível encontrar qualquer produto nos sites de entrega por aplicativo, como é o caso da plataforma Uber.

Além do transporte por aplicativo, a plataforma da Uber também disponibiliza a versão Uber Eats, onde o entregador entrega o pedido de um restaurante parceiro ao cliente, de forma rápida. Além disso, o cliente pode acompanhar todo o trajeto através do aplicativo, o que traz maior sensação de segurança para o pedido.

Ser um profissional de entregas da Uber possui diversas vantagens, como poder fazer seus próprios horários, ativando ou desativando a opção de disponibilidade para entregar os pedidos. Se precisar utilizar um estacionamento durante o processo de entregas, o custo do estacionamento é arcado pela plataforma Uber. Além disso, o aplicativo da Uber Eats possui um mapa, que dá as direções necessárias para que o entregador chegue até o seu destino.

Uber Eats Entregador – Cadastro

Para se cadastrar como entregador Uber Eats é necessário que o motorista:

Acesse a página de cadastro da Uber Eats, disponível em: https://www.uber.com/br/pt-br/deliver/;

Selecione a opção “Inscreva-se agora”;

Preencha os campos solicitados para se cadastrar na plataforma;

Selecione se deseja realizar as entregas utilizando motocicleta ou bicicleta;

Caso selecione a opção para entregar de bicicleta, só serão solicitados os dados pessoais para a confirmação do cadastro. Caso escolha a opção de entregas usando motocicleta, o motorista deve também anexar a sua CNH com EAR (para ser um entregador parceiro é necessário ter a CNH com EAR);

Anexe todos os documentos de identificação solicitados pela plataforma.

Caso você já seja motorista Uber, se tornar entregador se torna ainda mais fácil, sendo necessário apenas abrir o seu aplicativo Uber, acessar a sua conta e configurar para se tornar um profissional de entregas.