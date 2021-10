Quando pedimos um lanche o que mais desejamos é que esteja tudo conforme imaginamos. Porém, eventualmente pode acontecer algum problema que nos leve a perguntar qual é Uber Eats telefone. Por esse motivo acompanhe mais informações para ter acesso a todos os detalhes.

Porém, se estiver se perguntando sobre como entrar em contato com a Uber Eats há outras alternativas que pode utilizar. Logo, se quiser saber mais ao respeito do chat ou telefone whatsapp é importante que continue a leitura para saber se existe ou não esta questão.

Além disso, se houver alguma questão que precisa ser resolvida provavelmente quer saber sobre o SAC Uber Eats, ouvidoria Uber Eats e inclusive em como fazer uma reclamação na empresa. Porém, aqui trazemos mais detalhes sobre isso.

Leia Também: Como falar com o iFood telefone, e qual o número de telefone Rappi e quais os meios de contato da empresa.

Qual o Número de Telefone Uber Eats

Se estiver se perguntando qual o número de telefone Uber Eats é importante que saiba que funciona 24 horas por dia, durante os 7 dias por semana. Para esse motivo é importante que ligue ao 0800 – 006 – 8057. Logo, conseguirá saber mais sobre o que houve.

Como Entrar em Contato

Se estiver se perguntando como entrar em contato com a Uber Eats é fundamental que saiba que há diversas alternativas para isso. Já que há outras alternativas que abordaremos a continuação.

Chat Uber Eats

O chat é uma alternativa frequente, porém esta opção não é se encontra disponível. Porém, há uma central de ajuda que trabalha com uma assistência através de formulários. Logo, se quiser saber mais ao respeito é importante que entre no site: help.uber.com

Uber Eats Telefone WhatsApp

Muitas empresas trabalham com um sistema de WhatsApp, por esse motivo é possível que se pergunte se Uber Eats também conta com esta alternativa. Desta forma, respondemos que não conta com esta possibilidade, a única opção é entrar em contato ao 0800 – 006 – 8057 ou pela central de ajuda.

SAC Uber Eats

Logo, se houver alguma questão pendente a ser resolvida provavelmente requer falar com o SAC, porém a empresa tampouco disponibiliza este tipo de atendimento. Voltando ao ponto que abordamos anteriormente, apenas existe a opção telefônica ou atendimento 0800.

Ouvidoria Uber Eats

No entanto, na maioria das empresas existe uma forma de contato para conseguir fazer reclamações, sendo você um cliente ou um entregador Uber Eats. Contudo, quando esta entidade não soluciona adequadamente os problemas normalmente são transferidos para a ouvidoria.

Porém, no caso de Uber Eats tampouco é possível entrar em contato com este setor. Logo, resta entrar em contato com o local onde pediu o pedido se for o caso, ou simplesmente ligar ao 0800 ou central de ajuda.

Confira: Carros da Movida Uber, como funciona e como alugar o seu, além de saber qual o modelo atual da BAG Uber Eats e como ter a sua.

Reclamação – Como fazer

Por último, sabemos que nem sempre as coisas correm da forma que é esperada. Portanto, é fundamental que saiba que pode fazer uma reclamação Uber Eats, para este processo deverá abrir um chamado no 0800 seguindo as orientações do atendente e tendo mais informações ao respeito da sua questão particular.