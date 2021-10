Ultrafarma é uma das empresas de comercialização de produtos farmacêuticos mais respeitada e mais conhecida no nosso país. Muito é pela sua qualidade, tradição e fama sobre os preços. Porém, pode ser que justamente por este motivo existam diversas dúvidas sobre algum remédio, alguma questão em especifica e precise saber o Ultrafarma telefone.

Logo, neste texto falaremos com mais detalhes qual o número de telefone da Ultrafarma, porém antes de mais nada é fundamental que saiba que não é a única forma de entrar em contato com a empresa. Assim, aqui abordaremos com mais informações algumas outras alternativas.

Hoje em dia muitas pessoas preferem outras formas de contato como são o chat ou entrar em contato pelo celular através do whatsapp. Assim sendo, aqui ensinaremos como utilizar estes meios para facilitar o seu dia a dia.

Contudo, nem sempre tudo é perfeito e há necessidade de verificar questões especificas e para esse motivo aqui informamos o contato do SAC, da ouvidora e também como fazer uma reclamação. Pois sabemos que nem sempre obtemos o resultado desejado.

Ultrafarma Telefone

Se estiver se perguntando qual o número de telefone da Ultrafarma informamos que há diversas possibilidades dependendo do que desejar fazer. Por exemplo; se o que precisa é entrar em contato com uma filial para saber se contam com um remédio específico indicamos que procure pela internet o telefone específico.

Porém, se o seu contato estiver relacionado às televendas poderá ligar entre às 7hs e às 22hs ao número (11) 5591 1466. Aqui também poderá abordar com um pouco mais de detalhes a central de atendimento.

Como Entrar em Contato com a Ultrafarma

Embora existam algumas formas para entrar em contato com a Ultrafarma est empresa não conta com todos os avanços que outras empresas já fizeram. Além do telefone de contato o site e plataforma virtual está em progresso, porém funciona bem.

Chat Ultrafarma

Embora não exista uma opção direta de Chat Ultrafarma pelo site há uma alternativa fantástica que é o Fale com a Sidney. A partir deste sistema o usuário poderá escrever sobre a informação, esclarecimento, dúvida ou reclamação que tiver, podendo inclusive anexar imagens e será respondido.

Ultrafarma Telefone WhatsApp

Para aqueles que preferem entrar em contato através do celular pelo telefone com whatsapp informamos que infelizmente a empresa não proporciona esta alternativa. Porém, outra alternativa que também é bastante útil para quem busca um contato rápido é por e-mail. Para isso, incentivamos que escreva ao [email protected]

SAC Ultrafarma

Caso tenha alguma dúvida específica sobre questões relacionadas ao seu pedido ou reclamações sobre alguma questão é necessário que entre em contato com o telefone da Ultrafarma. Assim, é necessário que entre em contato fazendo uma ligação ao (11) 5072 – 6320.

Ouvidoria Ultrafarma

A ultrafarma não conta com um canal de ouvidoria. Desta forma, se houver alguma reclamação deverá entrar em contato através dos canais especificados anteriormente.

Reclamação Ultrafarma – Como fazer

Por último, se tiver uma reclamação Ultrafarma e estiver se perguntando como fazer é necessário que verifique o que houve realmente o que aconteceu pelo telefone que informamos anteriormente. Além disso, vale a pena questionar por e-mail ou pela plataforma de Sidney que o ajudará a obter um melhor resultado.