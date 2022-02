Na sua comunidade, vizinhança, existe alguma pessoa que sempre ajuda quem pode, mesmo não tendo muitas condições financeiras, mas sempre que pode está disposto a auxiliar os conhecidos do seu bairro? O quadro Um por todos, todos por um 2022 do programa Domingão com Huck, dá a oportunidade de agradecer esta pessoa de uma forma diferente. Siga abaixo as instruções para participar!

No programa do Domingão com Huck existe um quadro chamado “Um por todos, todos por um” que tem como objetivo ajudar uma pessoa especial do seu bairro ou comunidade que reside. Aquela pessoa que sempre está disposta a ajudar qualquer pessoa independente de suas condições.

E neste quadro a comunidade consegue retribuir todo bem que esta pessoa já fez para eles, onde o imóvel da pessoa querida passa por reformas e modificações, como uma forma de agradecimento por todo carinho que teve com as outras pessoas da comunidade.

Quem pode participar do Um Por Todos Todos Por Um

Para participar do quadro “Um por todos, todos por um” do programa do Domingão com Huck é necessário ter os seguintes requisitos:

Residir em território nacional;

Ter idade maior ou igual a 18 anos;

Fornecer os dados de nome, endereço completo (bairro, CEP, estado);

Fornecer um e-mail para contato.

Além disso só será aceita a inscrição do participante que atendam aos requisitos abaixo:

Ter suas condições físicas e psicológicas saudáveis para ter condições de participar de todas as atividades do quadro, sem qualquer reclamação;

Estar totalmente disponível nas datas referidas pela emissora Globo, isentando de seus compromissos pessoais e profissionais durante o período requerido.

Um Por Todos Todos Por Um 2022 – Como funciona

“Um por todos, todos por um” é um quadro em que pessoas terceiras inscrevem uma outra para participar do quadro. Onde essas pessoas querem homenagear esta pessoa inscrita, como forma de agradecimento pelos feitos dessa pessoa querida. Ao realizar a inscrição, onde é contada toda a história da pessoa querida, a produção do programa irá avaliar os inscritos e selecionar uma história comovente.

Selecionada a pessoa, ela passará por fases/etapas dentro do quadro contendo provas de conhecimentos gerais, esforço físico, trabalhos em equipe de habilidades ou resistência. Que terá como prêmio uma repaginada na sua casa ou propriedade, sendo melhorias estéticas, estruturais como hidráulica, alvenaria, elétrica entre outros.

Inscrições Um Por Todos Todos Por Um 2022

A inscrição do “Um por todos, todos por um” deve ser feita seguindo os seguintes passos abaixo:

Acesse o site oficial do Gshow, aqui;

Busque pelo Domingão com Huck e clique no item “Quadros do Domingão com Huck”;

Procure por “Um por todos, todos por um”;

Se inscreva, preencha o formulário;

Siga as instruções e finalize seu cadastro.

Regulamento Um Por Todos Todos Por Um

O regulamento do quadro “Um por todos, todos por um” apresenta que o participante estará em plena saúde para participar do quadro, além de aceitar todas as dinâmicas do quadro para que possa concorrer a premiação final. A produção da Globo oferece todo o transporte, alimentação e hospedagem para o participante. Porém não se responsabiliza por qualquer problema que possa ocorrer durante o quadro.

Um Por Todos Todos Por Um horário

O quadro é exibido dentro do programa Domingão com Huck em que é transmitido pela emissora Globo aos domingos em torno das 18 horas.