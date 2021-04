A Universidade Paulista (Unip) é uma instituição que trabalha na área da educação, mais especificamente com o Ensino Superior. A instituição é pertencente a João Carlos di Genio, tendo aproximadamente 80% de seus cursos avaliados com notas entre 4 e 5 no MEC.

A Unip possui aproximadamente 150 cursos nas mais diversas áreas, possuindo inúmeras unidades em vários estados do país. Se você possui a vontade de estudar em alguma das unidades da Unip, continue lendo este artigo que iremos lhe explicar com mais detalhes todo o procedimento de matrícula, rematrícula e demais informações necessárias a respeito da instituição.

Unip Secretaria Online Como Funciona?

A Secretaria Online da Unip, é um sistema que facilita a interação entre alunos e os professores. Por meio da Secretaria Online os alunos podem acessar inúmeras ferramentas para ficar por dentro das informações que ocorrem a respeito do curso, do polo onde estuda, assim como de todos os serviços prestados pela instituição.

Assim, vários procedimentos que antes só poderiam ser realizados presencialmente diante da instituição, agora podem ser realizados por meio desse sistema.

Lá também é possível acessar a parte financeira do aluno e fazer alterações em datas para pagamento, impressão de boletos, utilização de bolsas de estudos e descontos, entre outras atividades.

Entrar na Secretaria Online UNIP

Se você precisa acessar a Secretaria Online da Unip mas não sabe como proceder, basta continuar lendo este artigo que iremos lhe mostrar o passo a passo para poder acessar:

Primeiro você deve acessar ao site sec1.unip.br;

Logo após você deverá informar seus dados pessoais, assim como a escolha pelo curso;

Depois, você deverá inserir o número do seu RA;

Ao acessar pela primeira vez, a senha para acesso será o CPF do aluno, que poderá ser modificada logo depois no próprio portal;

UNIP Secretaria Online Rematrícula

Para os alunos que já são estudantes da instituição, ao final do ano será necessário que os mesmos realizem sua rematrícula para dar continuidade aos estudos no ano seguinte. Para isso basta seguir os seguintes passos abaixo:

Acesse o aplicativo ou o site referente a Secretaria Online;

Depois você terá que fazer um login, usando seu RA assim como a senha cadastrada;

Depois você deverá procurar pela opção de “Rematrícula”. É importante lembrar que esta opção somente estará disponível durante o período correto;

Logo depois confira todos os dados informados e faça a confirmação do cadastro;

Por fim, você precisará imprimir o comprovante e levá-lo até a unidade onde estuda para finalizar o procedimento.

Unip Área do Aluno

A área do aluno, é um espaço dentro do sistema online onde o aluno pode ter acesso a todas as ferramentas disponibilizadas pela instituição para uso virtual. Lá você encontra:

Frequência do aluno e suas notas;

As disciplinas referentes ao ano letivo;

Histórico sobre as atividades acadêmicas;

Dados de cadastro;

Avisos da instituição;

Parte financeira;

Entre outras atividades.

Unip Secretaria Telefone

Se você precisa entrar em contato com a instituição para mais informações, basta ligar no número 0800 010 9000.