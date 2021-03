Pensando em contribuir com os alunos que estão distantes ainda das salas de aula por conta da pandemia do Covid-19, a Universidade Univale tem aperfeiçoado a sua intranet para maior comodidade e informação completa para seus alunos, funcionários, professores e colaboradores em geral. Através do UNIVALE Intranet é possível ter um acesso completo ao usuário para acompanhamento de movimentação de cadastro, biblioteca, notas de provas e trabalhos, comunicação com professores, renovação e reserva de livros e muito mais. Quer saber mais sobre UNIVALE Intranet? Então continue conosco!

Portal UNIVALE Intranet

O portal Univale intranet é um benefício para todos os alunos que estudam nesta instituição. Por lá os estudantes conseguem obter diversas informações do seu curso, tanto de graduação como de pós-graduação.

Para acessar o portal, primeiramente é preciso fazer um cadastro com seus dados pessoais para aí sim ter acesso de forma online a rematrícula do seu curso, acesso a notas de provas e trabalhos, comunicação com os professores, faltas e outras observações ligadas a sua grade curricular.

Cadastro Intranet UNIVALE

Como dissemos anteriormente, para ter acesso a intranet Univale é preciso que o aluno faça o seu cadastro e aí sim poderá ter acesso a todas as informações do seu currículo acadêmico da Universidade Univale. Para isso, basta seguir o passo a passo:

Acesse o portal Univale portal.univale.br:8080/web/app/Edu/PortalEducacional/login/;

Na página, encontre “Portal do aluno”, local para fazer o seu cadastro;

Logo em seguida em “Cadastre-se”;

Para criar o seu login, insira o seu CPF e uma senha de sua escolha;

Logo em seguida, digite o seu e-mail e pronto!

Pelo seu e-mail será enviado uma confirmação do seu cadastro com os dados informados. Só confirmar!

Acessar Intranet UNIVALE – Login

Depois de fazer o seu cadastro, é hora de acessar o portal com o seu login criado. A Universidade do Vale do Itajaí (Univale) disponibiliza um portal para que seus alunos tenham acesso a toda sua vida acadêmica. Veja:

Acesse https://intranet.univali.br/intranet/indexMural.php;

Insira o seu e-mail cadastrado, CPF, código da pessoa ou passaporte;

Informe a senha cadastrada;

Daí é só clicar em “Entrar”.

Dentro do portal você verá diversas informações necessárias para seu progresso acadêmico, informações úteis do seu curso, notas disponibilizadas pelo professor, biblioteca e muito mais!

UNIVALE Portal do Aluno

Como vimos nos tópicos anteriores, o portal do Aluno Univale foi feito para todos os estudantes para que ele tenha acesso completo das suas informações acadêmicas mesmo longe da sala de aula por causa da pandemia.

Por lá é possível saber das suas notas do semestre, comunicar com os seus professores, obter informações de provas e trabalhos acadêmicos, fazer sua matrícula, reservar ou renovar empréstimo de livros e muito mais!

Com o portal do aluno fica muito mais fácil acompanhar sua vida acadêmica, principalmente neste momento tão difícil que é o da pandemia da Covid-19. Se você é aluno da Univale, faça já o seu cadastro e não deixe de ficar por dentro dos seus assuntos acadêmicos agora mesmo!