UOL é uma empresa nacional responsável pela produção de conteúdo, prestação de serviços de internet e produtos PagSeguro. Ademais, a empresa digital é uma das que mais recebe cliques e se encontra na posição de terceiro lugar no ranqueamento dos sites mais visitados do país. Sendo assim, se você pretende contratar um dos serviços da empresa e ainda não descobriu como entrar em contato para tirar suas dúvidas, no texto abaixo informaremos tudo sobre a UOL telefone e outras formas de entrar em contato com a empresa.

De forma breve, a pioneira em plataforma de conteúdo ainda lidera o ramo digital, e como diferencial a empresa investe na capacitação de seus colaboradores no atendimento ao cliente formando uma assistência comprometida com o bem do consumidor.

Dessa maneira, fique tranquilo quando for entrar em contato, pois é provável que todas as suas dúvidas serão esclarecidas, e caso haja algum problema com alguma cobrança indevida da sua assinatura não se desespere e ligue.

UOL Telefone

Em primeiro lugar, são muitos os canais de atendimento da UOL, veja abaixo:

Assinaturas UOL: 0800 703 3000

UOL Host, para a administração do seu domínio:

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-9011

Demais Localidades: 0800-881-9011

No entanto, atente-se aos horários de atendimento, para vendas ou suporte, é possível entrar em contato das 08h às 20:40h de segunda a domingo.

Além disso, para cobranças e cancelamento o atendimento funciona de segunda a sábado das 8h às 20:40h.

Além disso, é possível entrar em contato com a UOL Educação:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003 6792

Demais Localidades: 0800 728 2028

E Uol Assistência Técnica:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003 3028

Demais Localidades: 0800 728 2028

Chat UOL

Em segundo lugar, é possível entrar em contato com a empresa por meio do chat. Ou seja, para isso basta entrar na página de atendimento do site da empresa e clicar no botão no canto direito abaixo.

Você irá conversar o Uoly, assistente virtual. Basta acessar a sua conta, o atendimento funciona das 8h às 20:40h, de segunda a domingo.

UOL Telefone WhatsApp

Além disso, a empresa proporciona atendimento via WhatsApp, mas não para assistência. O canal serve para o envio de informações à imprensa com o objetivo de ajudar a cobertura jornalística aumentado a partir dessa interatividade. Sendo assim, salve o número abaixo na sua agenda telefônica e envie relatos, fotos vídeos sobre qualquer coisa que achar pertinente e necessário.

(11) 9 5520 5752

SAC UOL

Para tirar dúvidas sobre os serviços, fazer reclamações ou elogios. Entre em contato com o SAC UOL a partir dos números abaixo:

Capitais e regiões metropolitanas: 4003 2002

Demais Regiões: 0800 771 7774

Você também pode enviar um e-mail ou chat a partir do site da empresa, sendo assinante ou não. Além de entrar em contato direto com o telefone do PagSeguro se sua dúvida dor em relação a este produto especifico da empresa.

Ouvidoria UOL

Em resumo, é preciso ter feito contato com o SAC para conseguir ter acesso ao canal da ouvidoria.

Reclamação UOL – Como fazer

Para finalizar, como toda empresa, é comum que existam problemas nos serviços prestados. Ou seja, para o melhor desenvolvimento e melhorias é preciso que você, como cliente, faça as reclamações do que está insatisfatório.

Sendo assim, primeiramente, para fazer sua reclamação, entre em contato pelo formulário do site, chat, e-mail ou telefone. Caso nenhum desses canais respondam de maneira efetiva, reporte seu caso no Reclame Aqui.

Essa plataforma pode ser a chave para a solução e um aviso para os futuros clientes da empresa. Eles ficarão cientes dos possíveis problemas, tendo um melhor poder de escolha acerca dos serviços.