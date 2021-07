A ValeCard Alimentação é uma empresa que presta serviços na área de cartões de benefícios para empresas e para seus colaboradores. A empresa, que já atua há mais de 25 anos no mercado de cartões, possui hoje uma grande variedade de cartões para que as empresas parceiras possam fornecer benefícios para seus colaboradores.

O que é o ValeCard alimentação

O cartão ValeCard é um cartão que pode ser usado para compras em em mercados, restaurantes e outros estabelecimentos alimentícios. Mensalmente o cliente possui um saldo em seu cartão, e caso não use todo o saldo disponível este saldo se acumula para o próximo mês.

Cartões ValeCard

A ValeCard disponibiliza também outros tipos de cartões benefícios, para que os colaboradores das empresas parceiras possam ter acesso a diversos benefícios, como vale alimentação, vale transporte (em forma de combustível também) e vale refeição. Atualmente, dezenas de estabelecimentos são credenciados da ValeCard e podem ser consultados na página inicial da empresa.

Como Consultar ValeCard Saldo

A ValeCard disponibiliza duas formas principais de consultar o saldo de seu cartão ValeCard:

Através do aplicativo da ValeCard, onde o cliente pode consultar o saldo e o extrato de seu ValeCard, podendo acompanhar os gastos em seu cartão ValeCard, independente da modalidade;

Através do telefone, onde o cliente pode consultar seu saldo e também falar com um atendente diretamente.

Para as duas formas de consulta é necessário ter em mãos o número do cartão.

Consulta ValeCard Saldo Pelo Aplicativo

A forma mais prática de se consultar o saldo de seu ValeCard é através do aplicativo da empresa. Para consultar o saldo de seu cartão ValeCard através do aplicativo da empresa é necessário que o cliente:

Instale o aplicativo da ValeCard, que está disponível para celulares com sistema Android ( clique aqui para instalar) e IOS ( clique aqui para instalar);

para instalar) e IOS ( para instalar); Abra o aplicativo e realize o login em sua conta (caso ainda não possua uma conta é possível criar um cadastro na tela inicial do aplicativo);

O saldo de seu cartão ValeCard estará disponível na aba “Home”.

Nesse aplicativo, o cliente pode consultar o saldo e também o extrato de seu cartão ValeCard.

Consulta Saldo ValeCard por Telefone

Outra forma simples e rápida de se consultar o seu saldo do cartão ValeCard é através do telefone, pois não é necessário instalar o aplicativo. Para consultar o saldo de seu cartão ValeCard através do telefone da central de atendimento da empresa é necessário que o cliente:

Ligue para o número 0800 701 5402 ;

; Selecione a opção 1 (área do usuário);

(área do usuário); Selecione a opção 2 (para consultar o saldo do cartão);

(para consultar o saldo do cartão); Informe os dados solicitados pelo atendente.

Contatos Central de Atendimento ValeCard

A empresa ValeCard disponibiliza alguns canais de atendimento para que seus clientes possam entrar em contato e receber atendimento de forma rápida. O principal canal de atendimento da ValeCard é pelo telefone, através do número 0800 701 5402. Esse telefone está disponível todos os dias da semana, 24h por dia.