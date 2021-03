O Bolsa Família 2022 é um dos benefícios sociais de maior sucesso do Governo Federal brasileiro, pois ele tem ajudado milhares de famílias a saírem da condição de extrema pobreza e pobreza promovendo maior justiça social. Saiba qual o Valor Bolsa Família 2022 a seguir. Como todo benefício, o Bolsa Família também sofre reajuste dos seus valores anualmente, pois é necessário que acompanhe a atualização que é também feita em outros importantes benefícios como, por exemplo, o PIS (Programa de Integração Social) e o Seguro Desemprego.

Ainda que muitos considerem o valor do Bolsa Família 2022 pequeno ele é importante para as famílias beneficiadas. Esse reajuste é realizado conforme a decisão do Governo Federal que analisa a situação econômica do país. Veja a seguir quais são os valores adotados para o Bolsa Família 2022.

Valor Bolsa Família 2022

O valor reajustado do Bolsa Família para o ano de 2022 é o seguinte:

Famílias que vivem na linha de extrema pobreza – R$ 89,00 por cada pessoa

por cada pessoa Presença de cada criança na família com até 15 anos de idade – R$ 41,00 (pode-se cadastrar até 5 crianças)

(pode-se cadastrar até 5 crianças) Presença de jovens na família – R$ 48,00 (é permitido o cadastro máximo de 2 jovens)

(é permitido o cadastro máximo de 2 jovens) Famílias que contam como membros jovens com até 17 anos de idade – R$ 96,00 .

. Gestantes com estado de gravidez identificado até o nono mês – R$ 41,00

Mulheres que amamentam (nutrizes) com criança identificada no CadÚnico até o sexto mês de vida – R$ 41,00.

Além disso, existe o chamado “Benefício para a Superação da Extrema Pobreza”, o qual não possui um valor definido, pois o mesmo é estabelecido por meio de um cálculo.

Reajuste Bolsa Família 2022

O reajuste é realizado todos os anos e é necessário para dar continuidade ao trabalho de promover uma melhor distribuição de renda entre a população brasileira. Por suposto, cabe ao Governo Federal manter o depósito mensal dos benefícios às famílias assistidas como alternativa de contribuir para que haja uma melhor condição de vida e incentivar as famílias credenciadas no programa a viverem com mais qualidade e dignidade.

Aumento do Bolsa Família em 2022

Muito tem se falado nas notícias sobre o aumento do benefício previsto para 2022. Não existe, porém, consenso sobre o valor que programa deva atingir, nem quando o aumento deve entrar em vigor de fato. Espera-se que o aumento seja superior ao índice de inflação, e que assim, reponha as perdas dos últimos 2 anos do benefício:

Imagina-se que o aumento do bolsa família deverá:

Ser superior a 3% em relação ao valor atual; Seja acompanhado de outras mudanças nas regras benefício; Possa ser acompanhado de mudanças inclusive no nome o benefício, que pode se chamar de bolsa dignidade.

Desta forma, todos os meses o Governo deposita os benefícios de acordo com o cronograma de pagamento e saque que é definido de acordo com o último dígito do cartão do Bolsa Família 2022, cujas datas são definidas para todos os meses do ano, o que permite as famílias se organizarem melhor.

Calendário Bolsa Família 2022

Outra medida importante do governo do Presidente Jair Bolsonaro foi a divulgação do novo Calendário Bolsa Família 2022. Veja a seguir a nova tabela do Bolsa Família 2022.

Final do NIS Dia e Mês de Pagamento 1 18/1 15/2 18/3 16/4 20/5 14/6 18/7 19/8 17/9 18/10 18/11 10/12 2 21/1 18/2 19/3 17/4 21/5 17/6 19/7 20/8 18/9 21/10 19/11 11/12 3 22/1 19/2 20/3 18/4 22/5 18/6 22/7 21/8 19/9 22/10 20/11 12/12 4 23/1 20/2 21/3 22/4 23/5 19/6 23/7 22/8 20/9 23/10 21/11 13/12 5 24/1 21/2 22/3 23/4 24/5 21/6 24/7 23/8 23/9 24/10 22/11 16/12 6 25/1 22/2 25/3 24/4 27/5 24/6 25/7 26/8 24/9 25/10 25/11 17/12 7 28/1 25/2 26/3 25/4 28/5 25/6 26/7 27/8 25/9 28/10 26/11 18/12 8 29/1 26/2 27/3 26/4 29/5 26/6 29/7 28/8 26/9 29/11 27/11 19/12 9 30/1 27/2 28/3 29/4 30/5 29/6 27/7 30/8 28/9 30/11 28/11 20/12 0 31/1 28/2 29/3 30/4 31/5 28/6 31/7 30/8 30/9 31/11 29/11 23/12

Corte Bolsa Família

Devido à instabilidade política e financeira que o Brasil atravessa, muitos boatos, ações e cortes tem sido realizado em diversas esferas sociais. Assim como os aposentados, pensionistas e trabalhadores formais, os beneficiários do programa Bolsa Família 2022 sentem receio quanto a manutenção ou exclusão do programa como medida do Governo Federal.

Se você costuma acompanhar o noticiário, já deve ter percebido que eventualmente surgem notícias que abordam questões como essa e que acabam gerando confusão e tumulto na população.

Contudo, as chamadas notícias falsas (ou Fake News) são criadas propositalmente para gerar conflitos e utilizam, como base de argumentação, as seguintes considerações:

Corte de gastos como medida de resolução da dívida dos estados brasileiros – as dívidas quando surgem acabam se acumulando facilmente e no caso dos estados o comprometimento do orçamento é em torno de 80%. Como forma de resolver o problema é necessário realizar cortes em diferentes áreas para acertar as contas e melhorar o orçamento.

as dívidas quando surgem acabam se acumulando facilmente e no caso dos estados o comprometimento do orçamento é em torno de 80%. Como forma de resolver o problema é necessário realizar cortes em diferentes áreas para acertar as contas e melhorar o orçamento. Promoção de melhor fiscalização dos programas – É importante que o Governo acompanhe e fiscalize com regularidade os benefícios para promover maior justiça, ou seja, manter os pagamentos e destina-los somente a quem precisa e suspender para quem não necessita mais.

É importante que o Governo acompanhe e fiscalize com regularidade os benefícios para promover maior justiça, ou seja, manter os pagamentos e destina-los somente a quem precisa e suspender para quem não necessita mais. Bloqueio e suspensão de pagamento dos benefícios – Semelhante ao item anterior, o bloqueio e suspensão do pagamento dos benefícios acontece quando se observa alguma irregularidade ou descumprimento de regras. Isso vale para todos os programas mantidos pelo Governo Federal.

Nesse ínterim, compreende-se que o corte ou exclusão total do Bolsa Família 2022 não procede, uma vez que o programa é um dos maiores projetos que promove a inclusão social das famílias menos favorecidas.

Desta forma, as famílias beneficiadas que cumprem com todos os critérios do programa não sofrem a suspensão, bloqueio ou cancelamento dos pagamentos.

