Se você for um dos milhares de clientes da companhia de telefonia brasileira saiba que é possível obter a sua fatura de forma rápida e eficiente. Desta forma, se não tiver recebido a partir dos meios tradicionais conseguirá obter facilmente Vivo 2ª via para que faça o seu pagamento.

Porém, há outras questões que precisam ser abordadas sobre a segunda via Vivo. Logo, ensinaremos o passo a passo para que consiga prosseguir através do site. No entanto, á outras alternativas que podem ser realizadas como o app ou inclusive pelo telefone para que saiba as suas opções e consiga escolher a que melhor se enquadra.

Segunda Via Vivo

Antes mesmo de abordarmos com mais profundidade questões relacionadas à segunda via Vivo é fundamental que saiba que a falta de pagamento pode ser bastante prejudicial para o seu dia a dia. Já que, não apenas terá corte de fornecimentos de serviços no seu celular ou residência, se não que também pode ter problemas com o seu histórico de crédito.

Assim sendo, é importante que saiba que há diversas alternativas para que consiga obter este documento. Portanto, não precisa se preocupar com ir diretamente até sua loja para que um atendente consiga este serviço, pode ser feito diretamente desde casa sem sair.

Leia Também: Como tirar a sua Claro 2ª Via, e como emitir a 2ª Via Boleto Sky passo a passo. Além disso não deixe de conferir como tirar a OI 2ª Via diretamente na palma da sua mão.

Vivo 2ª Via de Conta Vencida pelo Site

Se a sua alternativa para obter a segunda via for através do site o melhor que pode fazer é ir até a página oficial, onde deverá fazer login. Logo, uma vez dentro da sua plataforma conseguirá ir até Contas ou Minha Conta, em seguida verá o item chamado 2ª via de Contas.

Permitindo assim, que veja todas as faturas que se encontram em aberto e com o botão de três pontos ao lado verá o valor do boleto e decida como fazer este pagamento da forma que mais seja conveniente para seu dia a dia.

Vivo 2ª Via pelo APP

No entanto, para quem procura uma alternativa rápida, eficiente e que pode ser utilizada sempre que quiser conferir os valores da sua conta. Na sequência, deve ir até a loja de aplicativos do seu celular e procurar pelo Meu Vivo.

Logo, quando estiver preenchendo as informações sobre o seu plano e sobre você conseguirá ver um botão chamado Meu Plano ou Conta e verá a última fatura que está em aberto. Assim, conseguirá verificar em PDF sua 2ª via para fazer o seu pagamento de forma prática.

Confira: Você sabe como fazer para solicitar a Net 2ª Via, além do passo a passo para pedir a TIM 2ª Via pelo telefone, aplicativo ou pelo site da empresa.

Vivo 2ª Via pelo Telefone

Por último, se procura saber mais sobre o telefone para pedir a sua fatura uma das alternativas é mandar um SMS ao 1058 com a palavra Conta. Ao seguir o processo obterá a sua fatura que se encontra em aberto.

Porém, também pode ligar ao *8486 se a sua fatura for do vivo celular. Ou ao 103 15 se for Vivo Fixo ou Televisão. Logo, ao entrar em contato um atendente conseguirá brindar questões relacionadas a sua fatura ou outros aspectos.