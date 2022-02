Como forma de facilitar o cotidiano de seus clientes, a Eudora conta com diversos canais de atendimento. Além do telefone da empresa, os clientes também podem usar o WhatsApp da Eudora para apresentar as suas preocupações e resolver problemas que podem surgir a medida que usam os produtos da empresa.

Telefone WhatsApp da Eudora

Um dos canais mais acessíveis para conseguir atendimento proativo de qualquer empresa, é justamente o telefone. Usando o Eudora telefone o cliente da companhia consegue falar com um dos atendentes discando para o número 0800 727 4535.

Note que o atendimento pelo telefone abre espaço para a apresentação de dúvidas, produtos por revenda, serviços, entre outras.

Chat Eudora

Com a massiva quantidade de cidadãos que tem acesso a internet, a Eudora não poderia deixar de ter um chat para prestar suporte aos seus clientes. O chat fica disponível no site oficial da empresa, e pode ser achado mediante o passo a passo apresentado, logo abaixo:

Entre no site oficial da Eudora pelo link – https://www.eudora.com.br/atendimento/fale-conosco/

Na página que será apresentada, informe todos os dados que são requisitados no formulário

Informe o motivo da busca pelos serviços da Eudora

Se tiver alguma imagem ou ficheiro para apresentar, clique em <<Anexo>> para submeter juntamente com o seu pedido de suporte.

Agora basta aguardar pelo contato da Eudora que geralmente é estabelecido por via de um e-mail.

WhatsApp da Eudora

O canal de atendimento virtual pelo WhatsApp está disponível para a apresentação de reclamações, dúvidas e outros problemas relacionados aos produtos que são oferecidos pela Eudora. Para usar esse ponto de suporte siga as etapas apresentadas, logo abaixo:

Grave o contato (41) 8718 9420 em seu telefone

Em seguida abra o mensageiro no telefone para iniciar a conversa com a Eudora.

SAC Eudora

Tal como a maioria das empresas brasileiras, a Eudora também possui um telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Para estabelecer contato por este meio é preciso ligar para o número 0800 727 4535 dentro do horário de atendimento definido pela Eudora, que é de segunda a sexta, das 09h às 18h.

Ouvidoria Eudora

Infelizmente a Eudora não conta com nenhum telefone de atendimento para a ouvidoria. Ou seja, se algum cliente quiser apresentar reclamações, pedidos ou até mesmo sugestões, deve fazê-lo através do SAC.

Lembrando ainda que além do próprio telefone SAC, o cliente também pode estabelecer contato por meio do chat de antedimento.

Como Fazer uma Reclamação

Qualquer cliente ou revendedor da Eudora pode fazer as suas reclamações usando o telefone do SAC, chat ou número do WhatsApp. É preciso apresentar as reclamações de forma resumida e logica para que a equipe da empresa possa prestar suporte mais eficiente.

Fora a possibilidade de apresentar a reclamação através de um dos canais mencionados acima, o interessado também pode registar a sua frustração na plataforma do Reclame Aqui. Nesse canal as chances de obter uma resposta são ainda mais elevadas, já que as reclamações deixadas na plataforma contribuem bastante na reputação da empresa.