Precisa entrar em contato com o WhatsApp da Jequiti? Atualmente, além da forma de contato tradicional, através do telefone da empresa, a mesma oferece diversas outras formas de contato, como o WhatsApp da Jequiti.

Neste breve artigo você vai conhecer todas as formas de entrar em contato com a Jequiti, desde as mais tradicionais, como as mais recentes, como as Redes Sociais e o WhatsApp da Jequiti.

Número do WhatsApp da Jequiti

Hoje em dia, o WhatsApp da Jequiti é o mais indicado para quem deseja entrar em contato com a empresa. Até porque, acessar o WhatsApp e enviar uma mensagem é incrivelmente prático, principalmente para quem está fora de casa.

O número da Jequiti é: (11) 99802-3934. A fim de entrar em contato, basta salvar o número em seu smartphone, atualizar o mesmo e enviar uma mensagem.

Telefone e WhatsApp da Jequiti

Além do WhatsApp da Jequiti, você também pode utilizar o telefone fixo da empresa. Embora poucas pessoas utilizam o telefone, principalmente para quem está sem acesso à internet, sem dúvidas este é o meio mais rápido e prático.

Até porque, por mais que não seja feito pela internet, é possível resolver seus problemas ou tirar suas dúvidas sem sair de casa, no conforto do seu sofá.

Com a finalidade de ligar para o número de telefone fixo da Jequiti, basta ligar para o número:

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 776 7575

Jequiti Atendimento ao Consultor (JAC): 0800 775 7373.

E-mail Jequiti

Outra forma também muito prática para entrar em contato com a empresa é através do telefone [email protected] Entretanto, ao contrário das duas formas acima que é possível ter um contato mais direto, através do e-mail é preciso que a empresa retorne a você.

Dessa forma, por mais cômodo que seja, o tempo para a resolução de algum problema pode ser um pouco maior.

Redes Sociais Jequiti

Assim como o WhatsApp, as Redes Sociais vêm se tornando um meio de comunicação em geral, e não apenas voltado para o entretenimento e socialização. Atualmente, é possível entrar em contato com a Jequiti através das suas redes sociais, seja o Facebook, Twitter ou Instagram.

No entanto, como não são meios oficiais, a resposta da empresa pode demorar para acontecer. Neste caso, o recomendo é que opte por meio mais tradicionais, como o e-mail, telefone ou mesmo o WhatsApp da Jequiti

Pra Onde Enviar Carta para Jequiti?

Por fim, além de ser ultrapassado, as cartas não têm o mesmo poder que uma ligação, por exemplo, principalmente para quem deseja resolver um problema. Todavia, nos dias de hoje a carta pode ser muito útil e consequentemente, saber como utilizá-la, é fundamental.

Para você que deseja enviar uma carta para a Jequiti, basta direcionar a mesma para o seguinte endereço: Av. das Comunicações, 927 – Vila Jaraguá, Osasco – SP, 06276-906.

O endereço mostrado acima é o da empresa matriz, localizado na cidade de Osasco, próximo ao SBT. Para quem deseja enviar o endereço para outras filiais da Jequiti, basta acessar o site da empresa e pegar o endereço.