A Zattini é uma loja com base online o setor de moda que faz parte do grupo Netshoes. Dentro deste portal que está consolidado há anos é possível encontrar roupas, calçados, bolsas e muitos outros itens dos setores masculino e feminino. Eventualmente, como clientes podemos sentir a necessidade de esclarecer alguma dúvida e questionar qual é o Zattini telefone.

Logo, se você estiver se perguntando não apenas qual o número de telefone da Zattini, se não também como entrar em contato com a Zattini, neste texto brindaremos mais informações. Já que realizar uma ligação não é a única alternativa para conversar com um atendimento, também existe o chat e o telefone whatsapp.

Finalmente, quando houver algum tipo de problema com sua compra ou pedido é possível que queira esclarecer quanto antes. Portanto, neste texto também abordaremos com mais detalhes o SAC Zattini, a ouvidoria Zattini para reclamações mais sérias e o processo para que seu problema seja ouvido.

Qual o Número da Zattini Telefone

Se o que estiver perguntando é qual o número de telefone da Zattini aqui abordaremos sobre a opção que é disponibilizada pela empresa para esclarecimentos, críticas, problemas ou reclamações. Logo, é importante que entre em contato ao:

(11) 3070-6906 ou (11) 3028 – 5353 para todo o Brasil

para todo o Brasil 0800 638 7463 para o Rio de Janeiro

Como Entrar em Contato com a Zattini

Porém, conforme abordamos anteriormente neste texto também existem outras alternativas para entrar em contato com a Zattini, acompanhe a leitura para saber mais ao respeito.

Chat Zattini

Por ser uma empresa com sede virtual uma excelente alternativa para obter sucesso conversando com um executivo é através do chat Zattini. Logo, será necessário que entre no site, no apartado fale conosco e preencha informações obrigatórias, como por exemplo: nome, CPF, e-mail, assunto, e isso o levará até o chat.

Zattini Telefone WhatsApp

Embora muitas empresas estejam investindo em setores de atendimento whatsapp para melhor linha de conversa e mais facilidade é importante que saiba que a empresa não conta com este tipo de atendimento, infelizmente. Logo, a melhor alternativa para contato similar é ingressar no chat.

SAC Zattini

Conforme já abordamos o SAC é aquele setor onde pode prestar suas queixas e reclamações. Desta forma, deverá entrar em contato a partir do (11) 3060 – 6906 ou (11) 3028 – 5353. Nestes telefones conseguirá especificar o que realmente aconteceu e pedir uma solução para a equipe que está prontificada para melhor atende-lo.

Outros Telefones:

Ouvidoria Zattini

A ouvidoria Zattini é aquele departamento estabelecido para o momento quando o SAC não puder solucionar alguma situação específica. Desta forma, é importante que saiba que a empresa não conta com este setor, logo precisará entrar em contato com o SAC

Reclamação Zattini – Como fazer

Finalmente, se quiser fazer uma reclamação Zattini em primeiro lugar é necessário que entre em contato com um agente seja por telefone ou chat. Logo, conseguirá conversar sobre o que houve e verificar qual será o procedimento seguido ou sugerido pelo atendente para que consiga obter uma solução.