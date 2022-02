Se você estiver interessado em tornar-se cliente da Zé Delivery mas antes gostaria de obter algumas informações da firma, então vale a pena conhecer o Zé Delivery Telefone. Não deixe de conferir os próximos tópicos deste post para conferir os telefones e outros canais digitais que você pode usar.

Zé Delivery Telefone – Qual o Número?

Não existe um número de telefone criado especificamente para tratar de assuntos relacionados ao Zé Delivery. Dessa forma, quem estiver interessado em falar com algum atendente somente pode fazê-lo usando o telefone da Ambev, que é a empresa mãe da Zé Delivery.

O contato telefônico da Ambev é o 0800-725-0001, e o mesmo fica disponível de segunda a sábado, no horário compreendido entre 9h às 18h.

Veja Ainda: Como entrar em contato com iFood Telefone, e tudo sobre Elma Chips Telefone.

Como Entrar em Contato

Apesar dos canais de atendimento Zé Delivery serem bastante limitados, felizmente além do telefone Ambev, o interessado também pode fazer uso de outros canais de suporte, que são:

E-mail ou formulário Zé Delivery

Central de ajuda Zé Delivery

Chat Zé Delivery

Infelizmente a empresa não possui um chat próprio para o atendimento ao cliente, no entanto, quem quiser receber suporte através do site oficial pode usar a Central de ajuda da Zé Delivery.

No site oficial é possível encontrar uma lista com as perguntas mais frequentes, o que por si só já ajuda bastante na hora de esclarecer dúvidas. Para ter acesso a esses recursos, use este link https://zedelivery.freshdesk.com/support/home.

Zé Delivery Telefone WhatsApp

Infelizmente a Zé Delivery não possui um telefone para atendimento por meio do WhatsApp. Assim sendo, todo o cidadão que tiver interessado em conseguir algum atendimento online deve recorrer ao suporte prestado no próprio site.

SAC Zé Delivery

Conforme já foi esclarecido em tópicos anteriores, infelizmente a Zé Delivery não possui nenhum canal de antedimento telefônico. Isso significa que qualquer pessoa interessada em aceder a equipe de atendimento da empresa precisa usar o telefone da empresa mãe Ambev, que é o 0800 725 0001.

Confira: Como entrar em contato com Uber Eats Telefone.

Ouvidoria Zé Delivery

A ouvidoria é outro canal bastante importante para todos aqueles que desejam resolver os seus problemas de forma eficiente em qualquer prestadora de serviços. No entanto, no caso especifico da Zé Delivery ainda não existe nenhum canal que abre espaço para atendimento pela ouvidoria.

Como fazer uma Reclamação

As reclamações podem ser encaminhadas por meio do telefone da Ambev ou através do formulário que fica disponível no site oficial da empresa. Para apresentar a reclamação siga as etapas apresentadas, logo abaixo:

Entre no site oficial da Ambev por este link – https://zedelivery.freshdesk.com/support/tickets/new

Em seguida selecione a categoria pretendida e o item relacionado a mesma categoria

Siga informando o número de seu pedido (se tiver)

Digite o e-mail, assunto e mensagem pretendida no campo indicado

Feito isso, basta clicar em <<Não sou um robô>> e depois <<Enviar>>

Depois de apresentar a reclamação seguindo o processo montado acima, o cliente terá que aguardar pacientemente pela resposta da Zé Delivery.