A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conhecida como Correios, é uma empresa pública brasileira, que é responsável pelo envio de correspondências e encomendas para todo o país. Os Correios possuem agências em todos os estados brasileiros, para garantir a rapidez da entrega. Além disso, em algumas localidades as agências funcionam até mesmo no sábado.

Horário de Funcionamento dos Correios

Os Correios funcionam de forma geral das 8h00 até às 17h00, e podem ou não fechar para o horário de almoço, geralmente das 12h00 às 14h00. No entanto, esse horário depende muito da cidade em que a agência está localizada e de qual agência dos Correios é, sendo que algumas podem ficar até mais tarde.

Para facilitar para o cliente que precisa usar os Correios, o site disponibiliza os horários de todas as agências dos Correios, e o cliente pode escolher a mais próxima de sua residência. Para isso, é necessário que o cliente:

Acesse o site dos Correios, que está disponível em: https://www.correios.com.br/;

Selecione a opção “Encontre sua Agência”;

Selecione a opção “Localidade”;

Informe o seu estado, sua cidade e seu bairro;

As agências mais próximas de sua região irão aparecer e os horários de funcionamento.

Que Horas Abre os Correios

Os Correios costumam abrir às 8h00 da manhã, de segunda a sexta. No entanto, é importante sempre conferir esse horário na própria agência, pois algumas podem abrir mais tarde. Algumas agências possuem um horário diferente de funcionamento, e acabam tendo um horário para o almoço, o que é comum em cidades menores e do interior. Por isso é importante entrar no site dos Correios e consultar o horário de funcionamento, para evitar surpresas desagradáveis com o horário de funcionamento.

Que Horas Fecha os Correios

Os Correios costumam fechar às 17h00 da manhã, de segunda a sexta. No entanto, reforçamos que é importante sempre conferir esse horário no site da própria agência, pois algumas podem fechar um pouco mais tarde, ou fechar para o horário do almoço.

Correios – entrega sábado?

Algumas agências do Correio também realizam entregas aos sábados, de acordo com a cidade em que estão localizadas. No entanto, geralmente as entregas só são feitas de segunda a sexta, durante o horário comercial dos Correios.

Sedex – entrega sábado?

O Sedex é uma modalidade de entregas mais rápida, geralmente usada para produtos que precisam chegar com mais rapidez. Por isso, na maioria dos locais essa entrega também é realizada aos sábados, durante o horário comercial de funcionamento. Algumas agências, no entanto, não realizam essa modalidade de entrega aos sábados, por isso é importante se informar diretamente com a agência de sua região.

No entanto, é importante se atentar que a data de entrega depende do horário em que foi postada, então mesmo que a encomenda tenha sido despachada na sexta-feira e a agência dos Correios daquela localidade realize entregas também aos sábados, mas tenha sido despachada após o horário comercial, pode ser que ela não chegue em seu destino no sábado.