No começo da popularização do e-commerce muitos consumidores temiam pela segurança de suas compras. Atualmente, este não é mais um problema. Por isso, iremos explicar neste artigo o Rastreamento Exata Cargo. O que é, como funciona e como executar o rastreio de suas encomendas que estão com esta transportadora.

Exata Cargo Rastreamento

O Rastreamento Exata Cargo é um sistema que localiza as cargas e, a cada atualização feita, o cliente pode ter acesso aos dados de seu pedido. Tudo isso de acordo com a carga onde a encomenda está e os dados do pedido. Logo, quem faz uma compra online não precisa esperar a entrega sem nenhuma informação do paradeiro do produto.

Como Funciona a Exata Cargo Rastreio

Muitos sistemas de rastreio utilizam uma sequência numérica para localizar as encomendas. Isto é, no momento da postagem ou coleta das mercadorias, o vendedor responsável pela venda recebe uma sequência de números ou letras e números. Em seguida, a repassa para o consumidor. Dessa forma, o cliente recebe o essa sequência, o chamado código de rastreio, e com o uso da plataforma indicada pode localizar sua compra.

A Exata Carga Rastreio utiliza um método diferente, mas tão seguro quanto. Trata-se de utilizar os dados da compra para identificar onde ela está, de acordo com a carga em que se encontra. Confira mais sobre logo abaixo.

Exata Cargo Rastrear Código

Embora a Exata Cargo não utilize código de rastreio, ela possui um sistema preciso para que o cliente saiba onde está sua encomenda. Se este é o seu caso, verifique, abaixo, o que é necessário fazer:

Acesse http://www.exatacargo.com.br/?navegar=site, página inicial do site da Exata Cargo; Identifique do lado direito da tela um quadro com o nome “Rastreamento de Cargas”; Preencha o quadro que pede CPF ou CNPJ do emissor da nota fiscal; Preencha o quadro que pede o número da Nota Fiscal Eletrônica; Preencha o quadro que pede a série da Nota Fiscal Eletrônica; Resolva a questão exigida e clique em “Localizar Carga”.

Desta forma, com as informações corretas, você já terá acesso a localização de seu pedido na carga referente.

Exata Cargo Telefone

Caso seja necessário entrar em contato com a empresa, fique tranquilo pois é possível e prático. No site da Exata Cargo há muitos contatos de telefones de colaboradores e das sedes. Apesar disso, para um contato com a empresa e o redirecionamento de acordo com a demanda do cliente, há dois canais de atendimento mais fáceis:

Número do Serviço de Atendimento ao Consumidor da transportadora: 4009-0000

E envio de mensagens diretamente do site da Exata Cargo, na seguinte página: http://www.exatacargo.com.br/fale-conosco/.

Sobre a Exata Cargo

A transportadora Exata Cargo foi fundada por Manoel de Jesus de Paiva Rocha em 2004. Seu Manoel já possuía uma experiência de uma década no ramo de transportes de carga em Manaus, Amazonas. O trabalho ao longo dos anos permitiu à empresa crescer, melhorar e ampliar sua estrutura. Hoje, a transportadora possui uma filial em Guarulhos (São Paulo), e, além disso, realiza entregas rodoviárias e aéreas.