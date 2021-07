Com os valores de aluguel cada vez mais caros, muitos brasileiros que moram de aluguel têm o sonho de conquistar a tão almejada casa própria. O problema é que o preço dos imóveis aumenta a cada ano, tornando esse sonho da casa própria algo tão distante. Para tornar o sonho da casa própria algo mais acessível, o Governo Federal criou o Programa Minha Casa Minha Vida, e com ele foi criado o Programa Morar Bem, uma iniciativa do Governo para ajudar quem deseja sair do aluguel.

Esse programa é para o Distrito Federal, e até mesmo os servidores públicos podem participar, desde que atendam aos requisitos básicos para poder se inscrever. Após a inscrição e seleção, as famílias selecionadas já podem ir morar em sua casa nova, com a certeza de que não precisarão mais pagar aluguel.

Programa Morar Bem

O Programa Morar Bem é vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida mas com algumas particularidades. No Programa Viver Bem o público alvo são famílias com até 12 salários mínimos. Esse programa popular foi criado no ano de 2011 e desde então ajuda milhares de pessoas a conquistar a tão desejada casa própria.

Com esse programa as famílias podem garantir o seu direito a uma moradia adequada e com condições adequadas, tudo isso com o suporte do Governo Federal e sem as taxas abusivas que muitos bancos aplicam.

Não deixe de conferir também como fazer a sua inscrição:

Quem tem direito ao Programa Morar Bem?

Para poder participar do Programa Morar Bem e usufruir de todos esses benefícios é necessário atender aos seguintes requisitos básicos:

Ter mais de 18 anos;

Ser brasileiro e possuir CPF;

Ter renda mensal familiar de no máximo 12 salários mínimos;

Não possuir outro imóvel registrado em seu nome;

Residir no Distrito Federal há pelo menos dois anos no momento da inscrição;

Não ser beneficiário de nenhum outro programa habitacional.

Além desses, outros requisitos podem ser solicitados, dependendo do edital daquele ano para o Programa. Além disso, para cada informação fornecida é necessário apresentar documentos que comprovem a informação, como por exemplo comprovantes de renda.

Inscrições Programa Morar Bem

Para se cadastrar no Programa Morar Bem é necessário separar os documentos solicitados no edital do programa. Após reunir os documentos, para se inscrever é necessário:

Acessar o site da CODHAB, que está disponível em: http://www.codhab.df.gov.br/pagina/1;

Selecionar a opção de inscrição (essa opção só aparece quando o período de inscrições para o Programa Morar Bem estiver aberto);

estiver aberto); Preencher o formulário solicitado, com as informações sobre sua família;

Finalizar a inscrição e guardar o número da inscrição.

Recadastramento Programa Morar Bem

Se você já se cadastrou no Programa Morar Bem mas não conseguiu uma vaga no Programa, é necessário realizar o recadastramento no Programa Morar Bem.

Antes de tudo, é necessário ler atentamente ao edital do programa, para saber das datas e documentos para realizar o recadastramento. Após realizar o recadastramento, o processo é o mesmo: o CODHAB irá entrar em contato com as famílias selecionadas.