FGV OAB 2022: Requisitos, Inscrição, Calendário e Edital

Todo o cidadão formado na área de direito que pretende exercer a advocacia precisa passar pelo exame FGV OAB 2022 para fazer parte da lista da Ordem de Advogados do Brasil (OAB). Para que você não enfrente muitas dificuldades ao buscar por informações relacionadas a esta prova, neste post trazemos os requisitos, edital e datas que devem ser cumpridas no FGV OAB 2022.

O exame da ordem dos advogados, popularmente conhecido como FGV OAB 2022, é uma avaliação que deve ser feita pelos bacharéis em Direito no Brasil. Essa prova avalia a capacidade, conhecimentos e outras habilidades necessárias para o exercício da advocacia.

O exame é de extrema importância para os profissionais do direito que pretendem garantir a sua vaga no mercado de trabalho, já que no mundo dos concursos públicos é requisito fundamental ter passado pela avaliação da OAB.

Requisitos FGV OAB 2022

Antes de fazer a inscrição FGV OAB 2022, é preciso estar em conformidade com todos os requisitos estabelecidos pela OAB. As imposições da OAB que devem ser observadas são as seguintes:

Ser estudante de direito matriculado no mínimo nos últimos 2 semestres ou estar no último ano do curso de graduação;

Note que no caso de quem for a declarar falsamente a sua matrícula, como consequência terá de responder por crime de falsidade ideológica. Sem falar que o processo pode até se desenrolar numa averiguação de idoneidade moral perante a OAB, o que é muito prejudicial a carreira do profissional.

Inscrição FGV OAB

Para fazer o exame da OAB os candidatos precisam fazer a inscrição. As candidaturas geralmente devem ser apresentadas no mês de dezembro. Siga o passo a passo apresentado logo abaixo para fazer a sua inscrição:

Acesse o site oficial da FGV projetos;

Na tela que será apresentado clique na opção que diz exame de ordem unificada;

Feito isso, selecione a seccional da OAB na qual você pretende fazer o exame;

Clique na opção que diz <<Página de acompanhamento>> e depois insira o seu CPF;

Inicie o cadastro no site informando os seus dados de endereço, instituição de ensino, renda e mais;

Agora basta fazer o login no site e dar continuidade a sua inscrição.

Note que no fim da inscrição você terá que pagar a taxa de matricula no valor de R$ 260,00 – esta taxa pode ser abolida caso você solicite isenção.

Calendário Prova da Ordem

As datas relacionadas a inscrição e realização da prova da Ordem são divulgadas anualmente no site oficial da instituição. Para o presente ano, os candidatos precisam seguir o seguinte calendário OAB para participar:

Apresentação do edital : 10 de dezembro

: 10 de dezembro Início das inscrições : 12 a 18 de dezembro;

: 12 a 18 de dezembro; 1ª fase do exame: 7 de março;

7 de março; 2ª fase do exame: 2 de maio.

Edital Exame da Ordem FGV OAB 2022

No edital da Ordem FGV você tem acesso a todas as informações necessárias para participar do exame da ordem. Geralmente o edital é disponibilizado anualmente para download – baixe o edital agora mesmo CLICANDO AQUI.