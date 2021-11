A Universidade de Mogi das Cruzes fica no estado de São Paulo, e apesar de ser particular, recebe alunos de todos os cantos do país. A UMC é muito conhecida pelo curso de Medicina, que é referência em todo o Brasil, possuindo a tradição de ser um dos cursos de medicina mais antigos do país. Além de ter o Portal do Aluno UMC.

Com o intuito de deixar a vida dos estudantes mais prática e fácil, a UMC conta com um portal do aluno, onde os mesmos podem acessar diversas informações referente à universidade e aos cursos.

Por conta do ótimo ensino que se encontra na Universidade de Mogi das Cruzes, muitas pessoas procuram a instituição para realizarem sua primeira graduação, ou então cursos de pós-graduação para aprimorarem seus currículos.

No portal do aluno citado logo acima, os estudantes conseguem ter acesso às seguintes atividades:

Consulta de presença e faltas;

Consulta de notas;

Consulta da grade curricular de cada curso;

Tutores online;

Calendário acadêmico;

Certificados;

Material didático online;

Entre outros.

Como Acessar o Portal do Aluno UMC

Se você é um aluno da instituição mas ainda não sabe como acessar o portal do aluno, basta seguir os seguintes passos abaixo. Lembrando que para poder acessar o portal, o aluno deve estar devidamente matriculado na instituição em algum curso, seja de graduação ou então de pós-graduação, caso contrário não conseguirá realizar o acesso.

Primeiro você deve acessar o seguinte link: http://aluno.umc.br/;

Após clicar no link acima, você será direcionado a uma página para preenchimento de seu login;

Depois, basta você inserir seu RGM juntamente com a senha cadastrada no primeiro acesso;

Caso você não se lembra da senha criada logo quando acessou a plataforma pela primeira vez, basta clicar em “esqueceu a senha” e criar uma nova utilizando seu RGM e seu CPF.

Vestibular UMC

O vestibular da UMC possui uma prova com nota máxima de 200 pontos, sendo 100 para a prova objetiva, e os outros 100 para a prova de redação. No caso de candidatos que tirarem a mesma nota, para um desempate será contada a maior nota tirada na prova de redação.

A nota obtida no ENEM também pode ser utilizada para se candidatar a uma vaga no vestibular da UMC, porém é necessário que o candidato tenha tirado nota mínima de 450 na prova geral e não tenha zerado na prova de redação.

É importante lembrar que o vestibular da Universidade de Mogi das Cruzes possui taxa de R$35,00 que deverá ser paga até a data limite da inscrição.

Cursos e Modalidades da UMC

A faculdade de Mogi das Cruzes possui enorme destaque no ensino das áreas de ciências exatas, humanas, saúde e tecnológica. Tanto seus cursos voltados para a graduação, quanto os cursos para pós-graduação possuem enorme destaque dentro do país.

A faculdade possui diversos cursos nas mais variadas áreas, logo abaixo iremos listar alguns dos mais procurados:

Administração;

Odontologia;

Biomedicina;

Direito;

Relações Internacionais;

Psicologia;

Jornalismo;

Medicina;

Entre outros.

O curdo de Medicina oferecido pela UMC existe desde 1968 sendo considerado o mais tradicional da faculdade, e um dos mais antigos do país.