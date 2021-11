A UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também é conhecida como Universidade do Brasil, é uma das instituições de ensino mais antigas do país, tendo sido criada em 1792. A instituição é referência de ensino e pesquisa tanto no Brasil como no mundo inteiro. Além de seu reconhecimento na área científica, a universidade também possui destaque nas áreas culturais e artísticas. Além de ter o Portal do Aluno UFRJ.

No ano de 2013, a instituição possuía mais de 48 mil alunos, que estudavam pelo sistema presencial e mais de 7 mil que frequentavam a universidade pelo sistema ead. A Universidade Federal do Rio de Janeiro possui diversos cursos de graduação, e também cursos de pós-graduação, como mestrado, doutorado, especializações, entre outros.

A UFRJ possui um portal do aluno por onde os estudantes podem realizar as seguintes atividades:

Atividades referentes à matrícula: cancelamento de matrícula, trancar o curso entre outras;

Atividades referentes ao curso: consulta da grade acadêmica, verificar notas, verificar presenças e faltas, cronograma, entre outros;

Atividades referentes aos dados dos alunos: acesso aos dados do aluno, acesso a matrícula, entre outros.

Como Acessar o Portal do Aluno UFRJ

Se você é um aluno da Universidade Federal do Rio de janeiro mas não sabe como acessar o portal do aluno, basta seguir o passo a passo abaixo que iremos mostrar como proceder:

Primeiro você deve acessar o portal do aluno no seguinte link: https://portal.ufrj.br/Portal/acesso;

Depois você deverá informar seu CPF juntamente com a senha que foi criada anteriormente;

Depois basta clicar em entrar;

Caso este seja seu primeiro acesso, você poderá utilizar a senha que foi disponibilizada no momento da matrícula, podendo mudá-la posteriormente.

Vestibular UFRJ

Para se candidatar a uma vaga na UFRJ, é necessário que o interessado utilize sua nota obtida no exame do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) porém há alguns cursos que utilizam o THE, teste de habilitação específica, que serve para testar o candidato em alguma área que é necessário ter conhecimento específico, como música, por exemplo.

Após ter obtido a nota necessária para se candidatar para o curso que deseja, o candidato deve entrar no sistema do SISU (Sistema de Seleção Unificado) e escolher o curso que deseja estudar na universidade.

Então, antes de aplicar sua nota à algum curso, é necessário que você saiba qual a nota de corte do curso. Por exemplo, se o curso que deseja tem nota de corte de 750, é necessário que você tire, pelo menos, 750 na prova do ENEM.

Cursos e Modalidades da UFRJ

A UFRJ possui diversos cursos nas mais variadas áreas de ensino. A instituição possui cursos de graduação e também de pós-graduação. São mais de 176 cursos e logo abaixo iremos apresentar os mais procurados:

Arquitetura e Urbanismo;

Administração;

Medicina;

Direito;

Engenharia;

Farmácia;

Enfermagem;

Bacharelado em Letras;

Bacharelado em Psicologia;

Licenciatura em Física (ead);

Ciências da Computação;

Ciências Biológicas;

Ciências Contábeis;

Vários outros.

Lembrando que além dos cursos presenciais, a universidade possui vários cursos que podem ser realizados pelo sistema ead.