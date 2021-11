A UFT, Universidade Federal de Tocantins, apesar de possuir sede na cidade de Palmas, também se encontra presente em Arraias, Gurupi, Porto Nacional, Tocantinópolis, Miracema e Araguaína. A Universidade também conta com o Portal do Aluno UFT.

A instituição foi fundada no ano de 2000 e conta com três modalidades de cursos, sendo cursos tecnológicos, cursos de bacharelado e de licenciatura. A UFT além de possuir os cursos de graduação presencial, também possui 5 cursos que podem ser feitos por ead.

A instituição é uma ótima opção para quem deseja realizar sua primeira graduação, e também para quem queira aprimorar seu currículo, possuindo cursos de pós-graduação, como de mestrado, doutorado e MBA.

A Universidade Federal de Tocantins possui um portal do aluno que serve para facilitar a vida dos mesmos de maneira que os estudantes tem acesso a diversas informações por meio dele. Assim como por exemplo, no Portal do Aluno UFRJ. No portal do aluno é possível realizar as seguintes atividades:

Assuntos sobre a matrícula: cancelamento, trancar a matrícula, entre outros;

Assuntos referentes a grade curricular dos alunos: verificar as disciplinas, datas de avaliações, presenças e faltas;

Assuntos referentes às informações do aluno: perfil do aluno, senha, alteração do cadastro, entre outras.

Como Acessar o Portal do Aluno UFT

Se você é um aluno da UFT mas não sabe como acessar o portal do aluno, basta seguir o seguinte passo a passo que será apresentado logo abaixo:

Primeiro você deve acessar o site da instituição no seguinte link: https://sistemas.uft.edu.br/aluno/login.action?error=;

Depois você deverá clicar na opção “Aluno”;

Na página seguinte, escolha a opção “Portal do Aluno”;

Logo após você deverá informar seu login juntamente com a senha cadastrada no primeiro acesso ao site;

Por fim, basta clicar em “Entrar” e pronto, você terá acesso a todas as atividades disponíveis do site.

Vestibular UFT

A prova da UFT é feita em um único dia, porém é dividida em dois períodos, sendo ambos de 4 horas cada. As vagas oferecidas pela instituição são divididas em 3 tipos de modalidades diferentes, sendo elas de ações afirmativas, reserva legal e ampla concorrência.

O vestibular da instituição possui 76 questões de múltipla escolha e uma prova de redação.

É importante lembrar que 50% das vagas são destinadas à alunos que estudaram em escolas de ensino público durante seu ensino médio, e uma parte das vagas são destinadas a alunos negros, indígenas e pardos.

Cursos e Modalidades da UFT

A UFT possui inúmeros cursos em diversas áreas, assim os candidatos tem a opção de escolher aquele que mais tem a ver com suas habilidades e gostos. A instituição possui mais de 50 cursos de ensino presencial, além de cursos semipresenciais e também cursos ead. O curso de Medicina, assim como em quase todas outras instituições de ensino superior, é o mais concorrido. Logo abaixo iremos apresentar uma lista com os cursos mais procurados da UFT:

Artes (teatro);

Administração;

Arquitetura e Urbanismo;

Ciências Econômicas;

Ciências da Computação;

Ciências Contábeis;

Engenharia Ambiental;

Engenharia de Alimentos;

Engenharia Civil;

Enfermagem;

Jornalismo;

Engenharia Elétrica;

Pedagogia;

Filosofia;

Nutrição;

Entre outros.