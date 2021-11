A UFPR, universidade Federal do Paraná, é uma instituição de ensino superior que está presente no mercado desde 1912, sendo considerada uma das mais antigas do Brasil. Ela possui inúmeros cursos nas mais variadas áreas de atuação e também inúmeros alunos de todas as regiões do país. Além de ter o Portal do Aluno UFPR.

A instituição possui um portal do aluno, onde os mesmo podem realizar diversas atividades que facilitam o dia a dia como estudante da universidade. Por meio do portal é possível acessar o calendário escolar, o calendário referente às avaliações, notas do aluno, documentos necessários para poder realizar o estágio, comprovante de matrícula, além das informações a respeito das atividades da UFPR.

Como acessar o Portal do Aluno UFPR

Se você é um aluno e não sabe como acessar o portal do aluno, basta seguir os seguintes passos que serão apresentados logo abaixo que iremos demonstrar como proceder:

Primeiro você deve acessar o site oficial da UFPR no seguinte link: https://intranet.ufpr.br/intranet/public/principal.action;

Localizado na parte esquerda da página, procure pela opção “Entrar”;

Depois você deverá clicar em usuário e preencher o campo com seu login de acesso;

Logo após você deverá digitar a senha que foi criada logo no primeiro acesso;

Caso você ainda não possua um login de acesso, você deverá clicar na opção “solicitar um e-mail @ufpr.br”.

Caso você esqueça sua senha de acesso, nessa mesma página você encontrará uma opção para conseguir recuperar sua senha.

Vestibular UFPR

Assim como podemos observar nos vestibulares de outras instituições, muitas utilizam a nota do ENEM como forma do aluno ingressar na universidade, porém, a UFPR possui seu próprio vestibular, não aceitando a nota do ENEM em seu processo seletivo.

A UFPR possui um vestibular próprio que é dividido em duas fases, uma com questões objetivas e outra com questões dissertativas. Na prova da primeira fase o estudante deve responder a 80 questões objetivas com conteúdo sobre conhecimentos gerais referente ao que foi aprendido durante o ensino médio.

Já na segunda fase, são cobrados conhecimentos específicos e a prova é dissertativa. As questões de conhecimento específico das provas são elaboradas de acordo com o curso que cada candidato irá prestar. Lembrando que as questões da segunda fase são todas dissertativas, ou seja, os candidatos devem discorrer sobre o assunto perguntado e não apenas assinalar alguma alternativa.

Normalmente as inscrições para os estudantes que possuem interesse em prestar o vestibular da UFPR ocorrem durante o mês de agosto. Lembrando que apenas candidatos que estejam concluindo o ensino médio ou que já tenham concluído que podem prestar o vestibular. Veja também como acessar Portal do Aluno Estácio, como entrar no Portal do Aluno Pitágoras.

Cursos e Modalidades da UFPR

A UFPR possui diversos cursos nas mais diversas áreas de atuação, como área da saúde, ciências exatas, humanas e biológicas. Lembrando que a escolha pelo curso deve ser feita no momento da inscrição para o vestibular, e não após a prova, como ocorre com o SISU.

Entre os cursos mais procurados da instituição, podemos citar:

Psicologia;

Educação Física;

Direito;

Medicina;

Administração.