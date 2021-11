Pensando em seus clientes, a Casas Bahia disponibiliza para os mesmos a possibilidade de efetuarem o pagamento da Fatura Casas Bahia por meio do telefone, de forma presencial, ou então por meio do app da loja de forma online.

Como tirar Fatura do Cartão Casas Bahia pelo site

Para que você consiga realizar o procedimento para tirar a fatura do seu Cartão Casas Bahia por meio do site, basta seguir os seguintes passos abaixo:

Primeiro você deverá acessar o site das Casas Bahia no seguinte link:https://www.bradescard.com.br/SiteBradescard;

Depois você deverá procurar pela opção “Faturas”;

Logo após você deverá informar o número do CPF no qual o cartão foi cadastrado;

Por fim, clique no botão “não sou correntista” e pronto;

Após ter realizado todo o procedimento anterior, você será redirecionado para uma página onde poderá conferir a fatura do seu cartão. Saiba que você também pode realizar pagamentos online por meio do próprio site ou pelo aplicativo do banco. Caso prefira, você pode realizar a impressão do boleto e pagar a fatura em alguma casa lotérica ou em uma agência bancária. Você ainda pode se informar pelo Casas Bahia Telefone se preferir.

Como tirar 2ª via boleto Casas Bahia com linha digitável?

Utilizando a linha digitável o cliente pode efetuar o pagamento da fatura de seu boleto de forma online. Para isso, basta copiar o número presente na linha digitável e colar na área para efetuar pagamentos presente no app da loja ou por meio do site. Caso você possua dúvidas de como efetuar o pagamento, logo abaixo iremos colocar o passo a passo de como realizar:

Primeiramente será necessário instalar o app da loja em seu celular;

Insira o número do CPF do responsável pelo cartão juntamente com a senha cadastrada;

Caso você ainda não tenha realizado o cadastro de uma senha, será possível criar uma no próprio app;

Depois você deverá escolher por “Pague sua Fatura”;

Logo após clique em “Copiar Código de Barras”;

Após ter realizado todas as etapas anteriores a linha digitável estará disponível para realizar o pagamento de forma online.

Segunda via cartão pelo celular

Uma outra forma para que o cliente possa fazer a consulta da fatura de seu cartão é por meio do celular, podendo realizar ligações para a Central de Atendimento. Logo abaixo iremos mostrar os números disponíveis para as ligações:

4003-4033: Central de Atendimento para clientes residentes nas Capitais ou em regiões metropolitanas;

0800-880-403: Central de Atendimento para clientes que moram em outras regiões;

No momento da ligação, o cliente apenas deverá solicitar a segunda via de sua fatura para o atendente. Lembrando que o serviço da Central de Atendimento fica disponível para ligações de segunda à sábado, das 8h às 20h.

Se o cliente preferir solicitar a segunda via diretamente no SAC da empresa, ele pode realizar ligações nos seguintes números:

0800-727-9988;

0800-722-0099: número de telefone para portadores de deficiência auditiva.

Os números para contato do SAC ficam disponíveis todos os dias, 24h por dia.

Casas Bahia Digital

Para que o cliente possa visualizar sua fatura no Casas Bahia Digital, basta ele seguir os seguintes passos abaixo:

Primeiro realize o acesso ao site https://casasbahia.digital/;

Depois clique em “Baixar Minha Fatura”;

Depois para acessar, basta informar seu CPF e mais algumas outras informações que serão solicitadas.