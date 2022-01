O gás de cozinha é um dos recursos mais importantes no cotidiano de muitas famílias brasileiras, sendo que grande parte dos consumidores usam os serviços da Super Gás Brás para ter acesso a esse recurso. Além de oferecer o gás de cozinha, esta firma também faz a instalação de tanques, fato que torna crucial a existência de um Super Gás Brás Telefone para atendimento de todos os clientes.

Então, se você deseja saber para qual telefone ligar para fazer uma reclamação ou obter informações em relação a Super Gás Brás, não deixe de acompanhar os próximos tópicos deste post.

Qual o Número de Telefone Super Gás Brás

Para falar com um dos agentes da Super Gás Brás é preciso ligar para o número 0800 704 3433 que fica disponível durante os dias úteis da semana e finais de semana. De segunda a sexta o atendimento é prestado das 7h às 20h e domingos e feriados de 7h às 15h.

Ligando para esse número o cliente da distribuidora de gás consegue fazer reclamações e resolver problemas com o seu abastecimento.

Como Entrar em Contato com a Super Gás Brás

Acima já deixamos ficar uma das formas de atendimento que a Super Gás Brás disponibiliza para os seus clientes. No entanto, a companhia dispõe de vários outros canais que os seus clientes podem utilizar para obter suporte, tais como:

Atendimento pelo chat online

Atendimento pelo telefone do WhatsApp

Atendimento pelo telefone da ouvidoria e SAC

Chat Super Gás Brás

Quem tem uma conexão com a internet pode esclarecer dúvidas e fazer suas reclamações junto ao Super Gás Brás facilmente. Para tal você apenas precisa de seguir as etapas apresentadas, logo abaixo:

Primeiro entre no site oficial da Super Gás Brás usando este link – https://www.supergasbras.com.br/fale-conosco

Siga clicando em <<Peca o seu botijão>>

No campo em branco informe o assunto que pretende tratar de forma resumida para iniciar o atendimento virtual.

Telefone WhatsApp

Outra forma bastante eficiente para entrar em contato com a equipe de suporte Super Gás Brás para quem tem conexão com a internet, é justamente o mensageiro do WhatsApp. Para iniciar a conversa por este canal, basta apenas seguir as etapas abaixo:

Grave o contato do WhatsApp – 55 800 591 2591

Em seguida abra o mensageiro e incie o chat com o telefone da Super Gás Brás.

SAC Super Gás Brás

O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) está disponível para todo o cidadão interessado em obter informações ou fazer alguma reclamação junto a Super Gás Brasil. Para conseguir algum suporte por este canal é preciso ligar para os seguintes telefones:

4004 3433 – no caso de quem mora numa capital ou região metropolitana

0800 704 3422 – para quem mora nas demais regiões brasileiras

Ouvidoria Super Gás Brás

Infelizmente ainda não existe um canal exclusivamente dedicado a ouvidoria Super Gás Brás. Dessa forma, todo o interessado em conseguir suporte da firma precisa fazê-lo usando os dos telefones da ouvidoria ou outro canal virtual apresentado acima.

Reclamação – Como fazer

As reclamações são bem vindas pela Super Gás Brás, bastando apenas fazê-las por meio do telefone do SAC ou ainda pelo chat ou telefone do WhatsApp. O cliente também pode apresentar sua reclamação diretamente no site oficial da empresa usando ESTE LINK.