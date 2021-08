A Sorocred é uma empresa que existe desde 1990. Se trata de uma marca que trabalha com soluções financeiras e coleciona milhares de clientes no Brasil. Para muitos clientes, ter o telefone SoroCred é importantíssimo. Então, criamos aqui um conteúdo exclusivo com todas as informações para que você obtenha as informações seguras sobre a empresa.

Telefone Sorocred – contatos

Você pode entrar em contato com a empresa através do telefone SoroCred ou mesmo a partir de outros meios que a empresa disponibiliza para seus clientes. Mas, é importante sempre falar pelos canais oficiais! Veja quais são eles!

Central de Atendimento Sorocred

Através da Central de Atendimento Sorocred é possível obter informações que são importantes para os clientes da marca. Basta entrar em contato e fornecer alguns dados para conseguir tirar as suas dúvidas e ter suas solicitações atendidas.

Os telefones de atendimento SoroCred são:

0800 55 55 15

0800 777 2131 (para deficientes auditivos ou da fala).

Em qualquer um dos números, tenha em mãos os dados pessoais do cliente titular ou de alguma solicitação que você já tenha feito.

Ouvidoria Sorocred

Através da ouvidoria Sorocred você pode registrar um elogio, uma reclamação ou mesmo fazer uma sugestão para a empresa. É um telefone que centraliza diversas demandas. O número para ligar é:

0800 772 0602

O funcionamento dessa central de atendimento em especial é de segunda a sexta feira das 08 às 16h. Por ser um horário reduzido, demais demandas devem ser tratadas através da central passada anteriormente.

WhatsAPP Sorocred

Não há um WhatsApp Sorocred disponível pra os clientes. A empresa ressalta que esse não é um meio de contato tradicional. Portanto, se receber uma mensagem pelo app não responda e prefira ligar na central.

Chat Sorocred

Você pode obter um atendimento via Chat Sorocred através do site da empresa Afinz, que hoje é a responsável por centralizar o atendimento da Sorocred. Para isso, siga o passo a passo:

Acesse o site da Afinz clicando aqui.

Preencha o formulário ao final da página.

Assim será iniciado um atendimento via chat. Tenha em mãos todos os dados correspondentes ao pedido ou ao cliente que deseja atendimento.

E-mail Sorocred

Para conversar através do e-mail Sorocred você deve entrar em contato pelo endereço: [email protected]. Detalhe bem a sua solicitação para facilitar os procedimentos de ajuda.

Redes Sociais Sorocred

Acesse também as redes sociais Sorocred. Através delas você pode enviar pedidos de ajuda e iniciar uma conversa através do chat. Veja agora os links para as redes sociais oficiais da marca:

Facebook clique aqui;

Instagram clique aqui.

Não passe dados pessoais por esses canais. Prefira usar o e-mail ou o telefone da central de atendimentos para obter atendimento mais preciso e delicado.

Reclamações Sorocred

Para registrar reclamações Sorocred a melhor forma é através da Ouvidoria da marca, cujo telefone é: 0800 772 0602. O site Reclame Aqui é outra possibilidade, já que se trata de uma página especializada em registros de reclamações de diversas empresas.

Com essas informações você já pode ter o seu cartão SoroCred e desfrutar de todos os benefícios além de contar com um atendimento qualificado.