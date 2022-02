As tardes de domingos de inúmeras famílias no Brasil são animadas pelo programa Domingão com Huck que é transmitido pela Rede Globo. As inscrições para poder participar de algum quadro do programa estão abertas e qualquer pessoa pode se inscrever. Logo abaixo vamos mostrar como fazer as Inscrições Histórias Interrompidas 2022.

Se você adora o apresentador Luciano Huck e possui a vontade de conhecer esse artista, essa é uma ótima oportunidade, além de ter a chance de ser visto pelo Brasil em rede nacional.

Um dos quadros em que o público procura poder participar é o “Histórias Interropidas”. Neste quadro, pessoas que tiveram sua história interrompida por conta do Covid-19, tem a chance de retomar sua história com a ajuda da produção do programa.

Muitas pessoas tiveram seus empreendimentos interrompidos por conta da pandemia, ou então algum plano, como uma festa de casamento, uma viagem dos sonhos. Assim, nesse quadro as pessoas que tiveram seus sonhos atrapalhados pela pandemia, são ajudadas a continuarem suas histórias de onde pararam.

Quem Pode Participar do Histórias Interrompidas

Se você deseja participar do quadro “História Interrompidas” do programa do Domingão com Huck, confira logo abaixo quais são os pré-requisitos para poder fazer sua inscrição:

O participante necessariamente precisa ter 18 anos ou mais;

O participante precisa morar no Brasil;

O participante precisa ter tido sua história interrompida pela pandemia.

Inscrições Histórias Interrompidas 2022 – Como Funciona?

Nesse quadro “Histórias Interrompidas” do programa do Domingão com Huck, o participante tem a oportunidade de dar continuidade em sua história que foi interrompida pela Covid-19. Seja um empreendimento, uma festa de casamento, ou uma viagem dos sonhos, se você for selecionado para participar desse quadro do programa, sua história poderá ter continuidade de onde foi interrompida.

Confira também: Como fazer a Inscrição SuperStar 2022.

Inscrições Histórias Interrompidas 2022

Se você deseja participar do quadro “Histórias Interrompidas” do programa do Domingão com Huck, basta continuar lendo este artigos, que logo abaixo iremos mostrar o passo a passo para você poder realizar sua inscrição:

Primeiro você deve realizar o acesso ao site oficial referente ao Gshow, clicando aqui;

Logo após você deve procurar pela opção “Domingão com Huck”;

Logo após você deve clicar em “Quadros do Domingão com Huck”;

Depois você deve escolher o quadro que deseja participar, que no caso é o “Histórias Interrompidas”;

Depois de ter escolhido pelo quadro, clique em “Quero me inscrever”;

Em seguida você deverá informar alguns dados pessoais (seu nome e sobrenome, seu CPF, seu telefone para contato e seu e-mail);

Depois basta seguir as instruções que são dadas e finalizar o cadastro. É importante você prestar bastante atenção, pois cada quadro possui formulários de inscrição diferenciados;

Pronto, agora você deve esperar pela ligação de alguém da produção informando que você foi selecionado para poder participar do quadro.

Regulamento

Assim como citado em um tópico anteriormente, para participar do quadro “Histórias Interrompidas” do Domingão com Huck, é necessário que o participante seja maior de idade, assim como morar dentro do território brasileiro, e tenha tido sua história interrompida pela Covid-19.

Histórias Interrompidas Horário

O “Histórias Interrompidas” é um quadro do programa Domingão com Huck que vai ao ar todos os domingos às 18:05h, normalmente após a partida de futebol que é transmitida pela Rede Globo.