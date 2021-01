Jovem Aprendiz Vale 2021 – A busca por uma vaga no mercado de trabalho é uma tarefa muito difícil atualmente, por mais qualificado que o profissional seja. Por isso, a companhia mineradora Vale oferece o Jovem Aprendiz Vale 2021, o programa de aprendizagem criado através da Lei da Aprendizagem. Assim, todos os anos, centenas de vagas de aprendizagem são criadas, e assim, muitos jovens são inseridos no mercado de trabalho frequentemente.

Para auxiliar esses jovens que buscam pela primeira oportunidade de emprego sem prejudicar seu desempenho escolar, foi criada a lei da aprendizagem, uma lei destinada a ajudar jovens a conquistarem a sua vaga no mercado de trabalho, pois a lei dispõe que as empresas que tenham mais de 50 funcionários destinem entre 5 e 15% de suas vagas para jovens com idade entre 14 e 24 anos.

Os jovens têm acesso a essas vagas através do programa chamado Jovem Aprendiz 2021, onde jovens podem se inscrever de forma gratuita e podem trabalhar para essas empresas com todos os direitos e benefícios trabalhistas e com carteira assinada.

Jovem Aprendiz Vale

A mineradora Vale oferece anualmente diversas vagas para que jovens que já tenham concluído o ensino médio possam trabalhar e atuar no dia a dia da mineradora. Através do programa, jovens têm direito a diversos benefícios e direitos, sendo que a empresa oferece vagas em diversas regiões do país, sendo que o número de vagas depende da demanda do local e da época do ano.

Para participar do Jovem Aprendiz Vale é necessário passar por um processo de seleção que conta com a realização de provas de forma online e entrevistas. Todo o processo de seleção é gratuito.

Benefícios Jovem Aprendiz Vale

O Jovem Aprendiz Vale conta com diversos benefícios, como:

Salário mensal compatível com a carga horária trabalhada;

Registro na carteira de trabalho, garantindo direito à férias, FGTS, 13º salário e outros benefícios;

Vale alimentação e vale transporte;

Curso profissionalizante oferecido pelo SENAI;

Contrato de quase dois anos.

Quem pode ser um Jovem Aprendiz Vale

Para poder participar do programa Jovem Aprendiz Vale é necessário cumprir alguns requisitos, como:

Ter entre 18 e 22 anos;

Ter concluído o ensino médio;

Não ter experiência anterior registrada na carteira de trabalho.

Inscrição Jovem Aprendiz Vale

Para realizar a inscrição no programa Jovem Aprendiz Vale, é necessário que o candidato interessado:

Acesse o site de Jovem Aprendiz Vale, disponível em: http://www.vale.com/brasil/PT/people/oportunidades-brasil/jovem-aprendiz/Paginas/default.aspx;

Selecione a região em que deseja trabalhar na aba “Acompanhe o processo seletivo” (nessa etapa o candidato será redirecionado para o site da Serhum, que fará o processo de seleção);

Selecione a opção “Fazer login como candidato”;

Preencha o formulário disponível na página.

Quando o período de inscrições estiver aberto, caso o candidato seja selecionado, ele será notificado e chamado para as próximas etapas do processo de seleção, lembrando que esse processo é gratuito e essa primeira seleção é realizada de forma online através dos dados preenchidos e do currículo cadastrado no site.