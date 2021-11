A Universidade Estácio de Sá teve sua fundação no ano de 1970 na cidade do Rio de Janeiro. A instituição é muito famosa pelo seu curso de Direito, o qual deu origem à mesma. No início só existia o curso de direito, mas com seu crescimento outras áreas foram sendo criadas, como Ciências Contábeis, Econômicas, Comunicação Social, entre outras. Além de ter criado o Portal do Aluno Estácio.

A instituição possui um portal do aluno para facilitar a interação dos alunos com as atividades da graduação. Neste portal é possível realizar as seguintes atividades:

Consultar o calendário das atividades acadêmicas;

Consultar os dados cadastrais, assim como as informações acadêmicas dos estudantes;

Conferir videoaulas disponíveis para facilitar o ensino dos alunos;

Acesso a biblioteca virtual;

Contato com a universidade para poder solicitar determinados serviços;

Acesso às disciplinas das grades curriculares;

Histórico acadêmico do aluno;

Acesso aos serviços financeiros: solicitação de boletos, segunda via, entre outros.

Como Entrar no Portal do Aluno Estácio

Se você é um aluno da Estácio e ainda não sabe como acessar o Portal do Aluno Estácio, basta continuar lendo este artigo e seguir o seguinte passo a passo que iremos mostrar logo abaixo:

Primeiro você deve realizar a matrícula diante da instituição pois após esta etapa seu acesso será liberado;

Logo após você deverá entrar no site oficial da instituição no seguinte link: https://estacio.br/;

Depois você deverá selecionar a opção “Minha Estácio”;

Após entrar na página, o estudante deverá informar seu login juntamente com a senha cadastrada;

Caso o aluno não saiba a senha, ele deverá clicar na opção “Esqueci minha senha” e seguir o procedimento para recuperação da mesma.

Portal do Aluno Pós-Graduação Estácio

Da mesma forma que a instituição disponibiliza um portal do aluno para alunos da graduação, ela também disponibiliza um portal do aluno para alunos de pós-graduação e MBA. Para acessar o portal, basta seguir o seguinte passo a passo abaixo:

Realizar a matrícula na Estácio para poder ter o acesso ao portal liberado;

Acessar seguinte site: https://estacio.br/;

Depois o alunos deverá procurar pela opção “Cursos”, e depois por “Pós-graduação”;

Após ter entrado no site de pós-graduação e MBA, o aluno deverá clicar em “Minha Estácio”;

Logo após informe seu número de matrícula juntamente com a senha criada;

Caso o aluno não se lembre da senha, ele deverá procurar pela opção “Esqueci minha Senha” e seguir o procedimento para recuperação da mesma.

Sava Estácio

Com o intuito de dar mais acessibilidade à educação, a Estácio criou a SAVA, Sala de Aula Virtual e Webaula. Nela é possível ter acesso a diversas aulas de forma virtual referente às disciplinas em que o aluno esteja matriculado, assim como os planos de aulas e planos de ensino. Como é feito por exemplo no Portal do Aluno Anhanguera.

O SAVA é oferecido tanto para alunos que estudam no sistema presencial como para alunos que realizam o curso de forma ead. Neste sistema é possível que os alunos interajam entre si e também com os professores. Da mesma forma como com o portal do aluno, o SAVA pode ser acessado a partir do login e senha cadastrada pelo aluno.