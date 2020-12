Jovem Candango 2021: Inscrições, Quem Pode Participar

O Jovem Aprendiz Candango é um projeto do Distrito Federal, onde o Governo do Estado pretende garantir acesso válido, de estudantes ou recém formados, ao mercado de trabalho. Vale lembrar que o programa abre vagas todos os anos para os jovens que estiverem dentro dos pré requisitos legais do programa e se cadastrarem dentro do período de inscrição. Deste modo, conheça a seguir todas as informações sobre o Jovem Candango 2021, requisitos para participar e o passo a passo para se cadastrar.

Jovem Candango 2021

O Jovem Aprendiz Candango de 2021 é um programa desenvolvido pelo Governo do Distrito Federal, que possui o objetivo de facilitar a busca de emprego dos estudantes e formandos da rede pública de ensino local.

Deste modo, o programa prioriza o acesso à empregos e o fácil ingresso no mercado de trabalho por parte de indivíduos de regiões ou famílias vulneráveis e carentes do Distrito federal.

Os principais benefícios do programa social Jovem Candango, são:

Acesso à salário mensal, mesmo ainda exercendo função básica, o estágio é remunerado;

Auxílio de transporte;

Tíquete refeição;

Seguro de vida;

Contrato de trabalho;

FGTS;

Férias e;

13º trabalho.

Em dados atualizados, a média salarial dos participantes é de R$665,33 para todo o estado. As vagas terão prioridade entre o seguintes indivíduos: 5% para jovens com deficiência, 5% para jovens cumprindo medida sócio educativa, 5% para jovens atendidos pelo Programa Bombeiro Mirim do Distrito Federal e 5% para jovens residentes há pelo menos cinco anos, em áreas rurais do Distrito Federal. O restante dos oitenta por cento das vagas serão disponibilizadas ao restante dos jovens brasileiros.

Veja também: Jovem Aprendiz RJ 2021 ✔ Programa Jovem Cidadão 2021 ✔ Jovem Aprendiz CIEE 2021.

Portanto, veja na sequência deste artigo, todas as informações sobre como participar do programa, requisitos para se candidatar e os contatos telefônicos e virtuais do Jovem Aprendiz Candango 2021!

Quem Pode Ser um Participante do Programa Jovem Candango?

Para participar do programa o estudante deverá estar dentro de alguns requisitos, tais como:

Possuir idade entre 14 e 18 anos;

Possuir idade entre 14 e 18 anos; Ter estudado regularmente no ensino fundamental e médio em escola da rede pública de ensino do Distrito Federal, ou ter sido bolsista em qualquer período na rede privada de ensino brasileira;

Estudante que já concluíram o ensino médio, e que estejam cursando ensino superior;

Pertencer a grupos familiares que possuam renda de meio salário mínimo ou renda por membro de no máximo três salários mínimo;

Possuir inscrição no Cadastro Único de quaisquer Programas Sociais (CADúnico), oficializados pela legislação brasileira.

Inscrições Jovem Candango 2021

Vá até o website oficial do programa, pelo link: jovemcandango.org.br/inscrição;

Posteriormente, leia no início da página o edital referente ao ano de 2021, onde consta todas as informações referentes ao programa para determinado período;

Insira no formulário de inscrição da plataforma digital, todos os seus documentos pessoais (CPF, RG, carteira de trabalho, comprovante de residência, declaração escolar ou histórico, para jovens abaixo de 18 anos precisarão de uma carta de liberação dos pais ou responsáveis legais

Contatos do Programa Jovem Candango

Telefones: (61) 3961 1768 ou (61)3966 6188;

E-mail: [email protected];

Website: jovemcandango.org.br.