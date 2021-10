Cissa Magazine é Confiável? O hábito de fazer compras online tem se tornado muito comum entre os brasileiros, por conta de toda praticidade que oferece. Com a compra online o cliente consegue realizar sua compra e receber o produto em sua casa sem precisar sair.

Além disso, geralmente o preço dos produtos vendidos em lojas online é mais barato do que o preço das lojas físicas, o que chama ainda mais atenção dos clientes.

No entanto, embora a prática de comprar online esteja se tornando comum, é importante que o cliente esteja atento, para não cair em golpe comprar apenas em sites seguros, que dão a garantia de que sua compra chegará em perfeito estado.

Existem algumas formas de avaliar se o site é ou não confiável, mas as principais são a verificação do certificado de segurança e a reputação do site na plataforma Reclame Aqui.

Cissa Magazine é confiável?

Diversas plataformas trabalham com produtos com preço abaixo do mercado, o que desperta a atenção e também medo do consumidor, por isso é importante sempre verificar a confiabilidade de um site e a opinião de consumidores que já realizaram compras naquele site.

Como iremos mostrar mais para frente, essas opiniões podem ser vistas na plataforma Reclame Aqui, onde o cliente poderá ver quais os principais reclamações relacionadas a um site onde deseja comprar.

A loja Cissa Magazine trabalha exclusivamente de forma digital, com a letra eletrônicos como smartphones. De acordo com a reputação da loja na plataforma Reclame Aqui e com a opinião de clientes anteriores, a loja online pode ser considerada confiável, pois possui uma taxa de resposta de 100% como iremos explicar no decorrer do texto.

Por que a Cissa Magazine é confiável e seguro?

Os dois principais motivos pelos quais a loja é considerada segura são porque ela possui uma ótima reputação na plataforma Reclame Aqui, além de possuir certificado de segurança trazendo um pouco mais de conforto para a compra do cliente.

Além disso, as opiniões de consumidores que realizaram compras nessa loja são positivas e mesmo as reclamações foram solucionadas.

Reclame Aqui

A plataforma Reclame Aqui é uma plataforma onde as principais lojas do país estão cadastradas, e os clientes que tenham algum problema com essas lojas podem registrar sua reclamação. Isso pode ser feito clicando aqui.

Após reclamação ser registrada, a loja tem um prazo máximo para responder o cliente e propor uma solução para sua reclamação. Quanto maior a taxa de resposta da empresa e maior a taxa de solução melhor a reputação dela na plataforma.

A loja Cissa Magazine possui uma ótima reputação na plataforma Reclame Aqui com um índice de resposta de 100%, ou seja, todos os clientes que realizam reclamações são respondidos pela empresa, o que dá maior garantia para compra do cliente.

Além disso, a loja possui uma nota de 8,5, uma nota extremamente alta para a plataforma que indica que a loja possui uma ótima reputação e um ótimo histórico de vendas.

Sobre Cissa Magazine

A loja Cissa Magazine é uma loja especializada em produtos eletrônicos, como smartphones, caixas de som, e similares. Atualmente, a loja atua com as principais marcas de eletrônicos do mercado como Samsung, Motorola e JBL.

