Com essa questão do Covid-19, muitas universidades não estão podendo reabrir e voltar suas aulas. Por isso muitas delas acabaram se organizando para criar um portal do aluno para que ele possa dar continuidade nos seus estudos de forma prática e segura, como é o caso do Intranet UFRJ. Uma dessas universidades é a UFRJ, que tem um portal para o aluno, docente ou outros funcionários da universidade para acesso a UFRJ. Através do Intranet UFRJ é possível obter diversas informações da sua vida acadêmica, calendário acadêmico, informações e dúvidas, conteúdo escolares e muito mais!

A UFRJ, para quem ainda não sabe, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma universidade conhecida por ser muito qualificada em seus ensinos e muito renomada como uma das melhores do país. Criada em 1920 ela é muito disputada para uma vaga em seus cursos por estudantes de todo o país.

Os cursos mais conhecidos e mais respeitados da UFRJ são o de Medicina, cursos de Tecnologia e Direito. A UFRJ também oferece cursos livres para complementar o conhecimento.

Hoje a UFRJ está ainda mais moderna, com acesso à internet e intranet para alunos e servidores. Principalmente por causa do Covid-19, em que todos precisam acessar as informações da UFRJ de forma online. A UFRJ conta hoje com a SIGA – que é o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – em que é possível acessar a intranet da UFRJ pelo e-mail cadastrado.

Cadastro Intranet UFRJ

Para quem nunca acessou o portal da UFRJ, saiba que é preciso fazer um cadastro antes para o acesso. Para isso é preciso seguir um passo a passo para o seu cadastro acontecer com sucesso.

Veja:

Acesse a página https://intranet.ufrj.br/cadastro-de-usuario;

Insira o seu CPF, que é o número de identificação sua na UFRJ;

Insira também a sua matrícula ou outra identidade de acesso a UFRJ;

Criei uma senha segura;

Confirma esta mesma senha;

Por fim, informe o seu e-mail.

Após o cadastramento, o sistema enviará um e-mail para confirmação do usuário, informando o link de acesso para ingressar na intranet da universidade.

Acessar Intranet UFRJ – Login

Já tem cadastro na intranet? Então é hora de fazer o seu login. Para isso é muito fácil, veja o passo a passo:

Acesse o portal https://cas.ufrj.br/;

Insira o seu login – que pode ser o seu CPF ou passaporte para estrangeiros;

E depois é só clicar em Entrar.

Caso você tenha esquecido a sua senha, acesse https://intranet.ufrj.br/recuperar-senha e informe o seu CPF ou passaporte e siga os passos para recriar uma nova senha.

UFRJ Portal do Aluno

Como você viu nos tópicos anteriores, é muito fácil acessar o portal do aluno da UFRJ tanto para alunos como para professores, coordenadores, servidores de outras áreas e docentes em geral.

O endereço do portal é o http://intranet.ufrj.br e para quem já está cadastrado é só informar CPF e senha. Saiba que por lá é possível saber mais sobre conteúdos, provas, calendário acadêmico, dúvidas e outras informações.