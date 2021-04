Para entender melhor o que é a matrícula CEI 2022, é necessário entender quem precisa realizar essa matrícula. De acordo com a lei, precisam realizar a matrícula CEI 2022 as pessoas físicas, que realizam serviços de forma autônoma e que são equiparadas com empresas, mas que não possuem CNPJ, como por exemplo o titular de um cartório.

O que é Matrícula CEI?

O Cadastro Específico do INSS, conhecido como Matrícula CEI 2022, é um cadastro importante que é feito por pessoas físicas, mas que perante a lei são consideradas empresas quando realizam alguma atividade profissional.

A aplicação do cadastro parece confusa e parecida com o CNPJ, e por isso diversas pessoas podem acabar não realizando essa matrícula e tendo problemas jurídicos, afinal a matrícula CEI deve ser realizada até mesmo pelo dono de um imóvel que está passando por obras.

O CEI serve para que as pessoas físicas, que prestem serviços, possam apurar e também recolher corretamente o seu INSS de acordo com o valor recebido. A matrícula CEI é feita através do site do Ministério da Fazenda, mas no caso dos empregadores domésticos deve ser realizada através do portal e-social.

Como realizar a consulta da Matrícula CEI?

Após realizar a matrícula CEI é possível realizar uma consulta para saber se ela foi feita corretamente. Para realizar a consulta da matrícula CEI é necessário o prestador de serviços:

Acesse o site da Receita Federal, disponível em: ceiweb.receita.fazenda.gov.br;

Preencha com o CPF e a senha cadastradas no site da Receita Federal (caso ainda não possua um cadastro, selecione a opção “Clique aqui para cadastrar uma senha”);

Caso as informações prestadas estejam corretas, a matrícula CEI estará disponível para consulta nessa página.

Documentos necessários para a Matrícula CEI

Para realizar a matrícula CEI e ficar em dia com a Receita Federal, é necessário enviar os seguintes documentos:

Documento de identificação (com nome completo e número do CPF);

Documento que comprove a atividade exercida.

Outros documentos específicos podem ser solicitados pelo site da Receita Federal, de acordo com o processo.

Como Fazer a Matrícula CEI

Se você se encaixa na categoria estabelecida por lei que deve realizar a matrícula CEI, saiba que esse processo de matrícula é mais simples do que parece e pode evitar grandes dores de cabeça com a Receita Federal. A matrícula pode ser feita de forma online (através do site da Receita Federal) ou presencialmente (em uma Unidade de Atendimento da RFB). Para realizar a matrícula CEI através do site é necessário que o prestador de serviços:

Acesse a página exclusiva para a matrícula CEI no site da Receita Federal, disponível em: http://ceiweb.receita.fazenda.gov.br/ceiweb/cadastrarSenhaIdentificador.view;

Preencha com o seu CPF, informe as letras presentes no captcha, e selecione a opção “Confirmar dados”;

Preencha os campos solicitados pela página e anexe os documentos solicitados;

Confira os dados informados e confirme a matrícula CEI.

Como citado anteriormente, para o cadastro de empregadores domésticos deve ser utilizado o portal e-Social.