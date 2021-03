Para comemorar mais um ano de vida, a Promoção Aniversário Assai 2021 vai estar sorteando diversos prêmios para seus clientes. Para participar é muito simples, basta comprar em uma das unidades do Assaí e seguir todas as orientações deste artigo. Vamos lá!

Promoção Aniversário Assai 2021 – Como Funciona

O Assai é uma rede de supermercados presentes em diversos estados do Brasil. Com tanto sucesso, o Assaí sempre retribui seus clientes com promoções incríveis que, atualmente, vem surpreendendo com seus prêmios.

Nesta promoção, comemorado seu quadragésimo sétimo aniversário a empresa decidiu inovar em seus prêmios. Entretanto, embora a promoção seja generosa, a mesma vai contar com mais de 100 unidades participantes.

✅ Confira outros cursos:

Prêmios Promoção Aniversário Assai

Como foi citado anteriormente, a Promoção Aniversário Assai 2021 está surpreendendo não só pela quantidade de prêmios, mas também, pelo valor das premiações.

A fim de comemorar seus 47 anos de vida, a promoção vai sortear desde prêmios instantâneos como vale compras no valor de R$100,00 até o incrível prêmio de 1 milhão de reais. Além disso, para o felizardo que ganhar o prêmio máximo, o prêmio será entregue em certificados de outro.

Veja a lista dos prêmios da Promoção Aniversário Assai 2021:

200 mil vales-compra no valor de R$100;

45 prêmios de R$ 45 mil reais;

1 milhão de reais (entregue em certificados de ouro).

Como Participar da Promoção Aniversário Assai 2021

Gostou dos prêmios? Provavelmente sim, porém, é importante lembrar que os prêmios foram sorteados nas mais de 100 unidades do Assaí espalhadas pelo Brasil.

No entanto, para aumentar as suas chances de ganhar, é importante saber que você ganha 1 número da sorte a cada R$100,00 em compras. Além disso, existem alguns outros fatores que podem influenciar diretamente nas suas chances de ganhar, são eles:

A cada R$ 100 em compras: 1 número da sorte para concorrer a todos os prêmios;

A cada R$ 20 em marcas participantes ou pagando com o cartão de crédito Passaí, você automaticamente dobra suas chances de ganhar.

Mas lembre-se, para participar, é preciso informar o seu CPF no momento da compra ou posteriormente, cadastrar o cupom fiscal diretamente no site do Assaí.

Veja mais promoções:

Cadastrar na Promoção Aniversário Assai 2021

Caso você não tenha se cadastrado na Promoção Aniversário Assai 2021 com o seu CPF ou CNPJ em uma das unidades do Açaí, você pode fazer isso agora mesmo através do site. Siga o passo a passo abaixo:

Passo 1: Acesse o site oficial da promoção;

Acesse o site oficial da promoção; Passo 2: Ao acessar o site, clique na opção de cadastro;

Ao acessar o site, clique na opção de cadastro; Passo 3: Preencha o cadastro da promoção;

Preencha o cadastro da promoção; Passo 4: Por fim, basta inserir os cupins fiscais e finalizar o procedimento.

Produtos Participantes

Com a finalidade de verificar todas as marcas participantes do sorteio, basta acessar o site oficial do Aniversário Assaí, clicando aqui.

Lembrando-que a cada R$20,00 em compras dos produtos das marcas participantes você consegue dobrar as suas chances de ganhar um dos prêmios informados acima.

Caso tenha ficado alguma dúvida, acesse a página de Dúvidas Frequentes no Site oficial da Promoção Aniversário Assai 2021, aqui.