O programa do Silvio Santos é um dos programas mais antigos da TV brasileira, sendo o mesmo transmitido desde a década de 60. Se você tem o desejo de participar da plateia do programa mas não sabe como proceder, basta continuar lendo esse artigo que iremos explicar tudo que é necessário para realizar sua Inscrições Programa Silvio Santos 2021.

Programa Silvio Santos 2021 – Como Funciona?

O programa do Silvio Santos é transmitido pela TV aos domingos no canal SBT. O mesmo conta sempre com a participação de cantores, atores, jogadores e outras celebridades que participam dos quadros do programa.

O programa é bem famoso pelo fato de os participantes da plateia poderem participar de provas onde ao final podem ganhar premiações em dinheiro pelo Silvio Santos.

As inscrições para o programa também podem ser feitas apenas para que os participantes fiquem na plateia assistindo sem precisar participar dos quadros. É importante lembrar que a produção do programa oferece alimentação para os inscritos na plateia.

Inscrições Programa Silvio Santos 2021

Se você tem interesse em participar da plateia do programa do Silvio Santos, basta seguir os seguintes passos abaixo:

Primeiramente você deve acessar o site oficial do SBT;

Depois você deverá escolher qual o quadro em que deseja participar;

Logo após você deverá ler todas as condições para participação e então clicar em “Inscreva-se”;

Se você ainda não possui uma conta no site, é necessário que você faça o cadastro para poder entrar com seu login;

Após ter feito seu login, é o momento em que você deve preencher um formulário que será disponibilizado pelo site onde você deverá informar alguns dados pessoais;

Por fim, finalize sua inscrição.

Caso você queira participar do quadro “Eu preciso de ajuda”, será necessário escrever uma carta pedindo por ajuda para a produção do programa.

Quadros Programa Silvio Santos

O programa do Silvio Santos possui diversos quadros divertidos em que as pessoas da plateia podem participar e até interagir com as celebridades convidadas. Os quadros do Programa são:

Retranca: esse quadro é voltado para goleiros que atuam de forma amadora, onde podem mostrar suas habilidades e talentos, e dependendo de seu desempenho podem até conseguir uma oportunidade para atuarem profissionalmente;

Concurso de Bebês: nesse quadro bebês que ainda não conseguem andar participam para poderem conquistar as premiações dadas em dinheiro;

Perguntas para o Auditório: nesse quadro a produção do programa faz a seleção de perguntas elaboradas por internautas que poderão ser feitas as pessoas do auditório. Caso o autor da pergunta for escolhido, o mesmo ganhará uma bonificação do programa;

O Dono do Trono: esse quadro é voltado para crianças que possuem habilidades em cantar;

Concurso de Gêmeos: nesse quadro os gêmeos que possuírem a maior semelhança levam uma premiação em dinheiro para casa;

Descubra a Música: segundo alguns emojis que vão aparecendo em uma tela, os convidados precisam tentar acertar qual é a letra da música.

Horário Programa Silvio Santos

O programa do Silvio Santos é transmitido no canal SBT sempre aos domingos às 20h.