Você conhece o Instalooker? Atualmente, felizmente ou infelizmente o Instagram possui a opção de privar um Instagram e consequentemente, apenas amigos autorizados podem visualizar este perfil.

Entretanto, com o Instalooker, isso não funciona e mesmo com a opção de “Perfil Privado” ativada, você pode dar aquela espiadinha no perfil que deseja. Quer saber como utilizar o Instalooker agora mesmo? Vamos lá!

O que é Instalooker?

Hoje em dia, o Instagram é uma das redes sociais do mundo e a que mais cresce, seja em número de usuários ou mesmo de autoridade. Até porque, por ser uma plataforma simples que permite que você publique fotos e vídeos, é o local perfeito para socializar e manter a vida social.

Entretanto, embora muitos perfis fiquem abertos para todos os públicos, alguns limitam o acesso apenas para amigos e familiares. Consequentemente, pessoas sem tal autorização ficam incapazes de visualizar qualquer coisa que a pessoa dona do perfil pública.

Embora seja uma função super útil, infeliz ou felizmente ela pode ser “burlada”. Atualmente, existem diversos aplicativos que conseguem desativar a função “Perfil Privado” para você, sendo o Instalooker a mais utilizada e recomendada.

Instalooker Funciona?

Com certeza! Além de funcionar, um dos principais diferenciais em comparação a outros aplicativos com a mesma finalidade, é que o Instalooker não precisa ser instalado. Dessa forma, você não colocará em risco o seu computador ou smartphone.

Além disso, a plataforma do programa é totalmente seguro e possui todos os selos de segurança exigidos pelo Google.

Mas afinal, espiar o perfil de terceiros é ilegal? Não! O Instalooker foi criado com base nas brechas das diretrizes e regras do Instagram. Consequentemente, além de ser seguro, também está dentro da lei.

Como Usar o Instalooker

Com a finalidade de utilizar este programa é muito simples, até porque, como foi citado no tópico anterior ele não precisa ser baixado e instalado. Ou seja, tudo pode ser feito 100% através do site oficial do Instalooker que pode ser acessado do seu computador, tablet ou smartphone.

A fim de facilitar ainda mais a sua vida nesse processo, desenvolvemos um passo a passo simples e fácil. No final do passo a passo, você já terá alcançado o seu objetivo.

Passo 1: Acesse o site oficial do Instalooker, clicando aqui;

Acesse o site oficial do Instalooker, clicando aqui; Passo 2: Ao acessar o site, ele estará em inglês, caso queira colocar em português, clique com o botão direito do mouse e posteriormente clique em “Traduzir para o Português”;

Ao acessar o site, ele estará em inglês, caso queira colocar em português, clique com o botão direito do mouse e posteriormente clique em “Traduzir para o Português”; Passo 3: Nesse momento, clique em “Espiar Agora” ou “Spy Now”;

Nesse momento, clique em “Espiar Agora” ou “Spy Now”; Passo 4: Por fim, basta colocar o nome de usuário e posteriormente, clique em “Check Username”.

Dúvidas Frequentes

Ficou alguma dúvida? Se a resposta for sim, o próprio site do programa disponibiliza uma FAQ (Perguntas Frequentes) para você. Para acessar, basta entrar no site do Instalooker novamente ou clicar no link a seguir: instalooker.com.

Na aba de “Perguntas Frequentes” você terá resposta para todas as suas perguntas, desde como usar o Instalooker, até se o mesmo é legal ou ilegal e se pode ser utilizado sem ter algum problema.