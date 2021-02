Você tem algum imóvel na região de Contagem? Então se prepare para efetuar o pagamento do IPTU Contagem 2021. Mesmo depois de tantas polêmicas, ficou definido que o pagamento do IPTU Contagem 2021 é obrigatório. Continue a leitura e aprenda a emitir a 2ª via da guia de pagamento desse tributo!

O brasileiro está tão acostumado a pagar impostos que quando chega algum carnê de pagamento, ele nem questiona mais. O IPTU 2021 é um dos tributos mais importantes que o cidadão deve pagar, pois o dinheiro arrecadado pode ser investido pela Prefeitura em diversas melhorias para o cidadão.

A Prefeitura de Contagem é quem vai arrecadar o dinheiro cobrado no IPTU e também destiná-lo para as melhorias na cidade. Essas melhorias podem ser observadas na educação, transporte, saúde, iluminação pública, rede de esgoto e saneamento, além da segurança pública.

O cidadão que paga esse imposto não defende apenas a sua propriedade, mas também contribui para as melhorias na cidade.

Valor e pagamento do IPTU Contagem 2021

O cálculo utilizado para se chegar ao valor do IPTU Contagem 2021 é feito da seguinte maneira: pega-se o valor venal do imóvel e multiplica-se pelas alíquotas definidas para 2021.

✓ Veja como realizar o pagamento:

Portanto, não fique preocupado se o valor do seu IPTU for diferente do seu vizinho, pois cada imóvel possui informações de cálculo diferentes.

O IPTU poderá ser pago à vista ou parcelado em até 9 vezes com uma correção de 1% ao mês.

Junto com o valor do IPTU, é cobrada a TCRS (Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos). Essa taxa serve para serviços de remoção, coleta, destinação e transporte do lixo.

Pagamentos em atraso

Pagamentos atrasados podem gerar multas de 0,10% ao dia e, após 60 dias de atraso, 10% ao dia.

Onde fazer o pagamento?

Você poderá fazer o pagamento nos principais bancos da cidade ou nos caixas eletrônicos. Confira a seguir alguns dos bancos que recebem o pagamento:

Bradesco;

Mercantil do Brasil;

Banco Santander;

Caixa Econômica Federal.

No Banco do Brasil e Itaú, serão aceitos apenas pagamentos nos canais de autoatendimento (caixas eletrônicos ou Internet banking).

Quem está isento do IPTU Contagem?

Alguns imóveis recebem a isenção do pagamento do IPTU Contagem 2021. São eles:

Imóveis que possuam um valor venal de até R$ 140 mil;

Aposentados e pensionistas com renda per capita mensal de até R$ 5.190 e que possuam imóvel com o valor de até R$ 600.000,00;

Instituições e associações que exerçam atividades com finalidades bem definidas voltadas para a educação, assistência social ou afins, que não possuam fins lucrativos e que sejam declaradas como utilidade pública pelo município e Prefeitura.

Como emitir a 2ª via do IPTU Contagem 2021

Se você não recebeu o carnê de pagamento do IPTU Contagem 2021 ou perdeu por algum motivo, não se preocupe, pois é possível emitir a 2ª via. Veja como:

Visite esse site ;

; Clique na opção IPTU assim que estiver disponível.

A emissão do carnê de pagamento do IPTU ficará disponível a partir de abril, portanto, é preciso aguardar um pouco mais para fazer a sua emissão.