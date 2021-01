É sempre importante estar organizado com as finanças, com o IPTU Teresina 2021 não pode ser diferente. Este é um imposto muito importante para cidade e para os contribuintes, por isso, deve ser pago em dia. Algumas informações sobre este tipo de tributo são deixadas de lado, mas esclarecer dúvidas pode ser uma forma de evitar atrasos no pagamento e até inadimplência. Conheça agora como funciona o IPTU Teresina 2021.

Por que pagar o IPTU Teresina 2021?

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma das principais fontes de renda dos cofres públicos municipais. Todo o valor arrecadado com ele deve ser utilizado como investimento na cidade, através de obras de infraestrutura, saneamento básico, iluminação pública, segurança e desenvolvimento local em geral.

✓ Veja como realizar o pagamento:

Além desse proposito, este dinheiro deve custear serviços públicos que são oferecidos para a população.

Por tanto, pagar o IPTU Teresina 2021 é uma maneira de investir na própria cidade e promover a evolução da mesma, na verdade pagando por serviços que o próprio cidadão utiliza. Mas, outro requisito forte que influencia na importância deste pagamento é que a inadimplência que pode causar um ciclo de multas e juros, com uma dívida alta.

E pode ainda, prejudicar o proprietário em dar andamento na parte burocrática da sua propriedade, como em processos de compra e venda, construções ou legalizações em geral.

Valor IPTU Teresina 2021

Anualmente a Prefeitura Municipal de Teresina estipulada uma alíquota que deve servir como base para o cálculo do IPTU, assim a conta que define o valor IPTU Teresina 2021 é: valor venal da propriedade x alíquota = IPTU Teresina 2021.

Lembrando que o valor venal é estipulado de acordo com as informações que são registradas na prefeitura, e vão de acordo com a sua localização e características físicas.

Segundo a prefeitura, o cálculo para o valor venal é: Valor Venal do Terreno + Valor Venal da Construção. O preço venal pode ser reajustado e fica estipulado de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, apurado pelo IBGE. Para 2021 não foram divulgadas as alterações, mas é possível seguir o que foi resolvido em 2020, poucas mudanças devem ser feitas.

*Atualização dos valores venais dos imóveis foram de 2,94%!

O valor das alíquotas também não foram definidos, mas podem seguir como base 2018, quando a tabela divulgada foi:

UTILIZAÇÃO ALÍQUOTAS (%) IMÓVEIS EDIFICADOS PARA FINS RESIDENCIAIS Faixa de Valor Venal em Reais 0,00 a 38.770,23 0,2 38.770,24 a 96.925,65 0,5 96.925,66 a 193.851,31 0,6 193.851,32 a 251.996,49 0,7 251.996,50 a 348.931,81 0,8 348.931,82 a 445.857,32 0,9 Acima de 445.857,32 1,0 IMÓVEIS EDIFICADOS PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS Faixa de Valor Venal em Reais 0,00 a 38.770,23 0,2 38.770,24 a 96.925,65 0,7 96.925,66 a 193.851,31 0,8 193.851,32 a 251.996,49 0,9 251.996,50 a 348.931,81 1,0 348.931,82 a 445.857,32 1,1 Acima de 445.857,32 1,2 IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS (TERRENOS) Faixa de Valor Venal em Reais 0,00 a 38.770,23 1,2 38.770,24 a 96.925,65 1,8 96.925,66193.851,32 251.996,50 348.931,82 aa a a 193.851,31

Pagamento IPTU 2021 Teresina

A guia para pagamento IPTU 2021 deve chegar no endereço do titular do imóvel/propriedade. Poderá ser recolhido em cota única, com desconto de 7 %, somente até a data do vencimento ou parceladamente, em até 6 parcelas, obedecendo o valor mínimo de R$ 10,00 para cada parcela.

O desconto de 7 % condiciona-se à inexistência de débitos vencidos de IPTU relativos ao imóvel beneficiado, até 31 de dezembro do ano anterior ao do pagamento.

Datas de vencimento pagamento IPTU 2021 Teresina:

Cota Única: 16.04;

Cota 01: 16.04;

Cota 02: 15.05;

Cota 03: 15.06;

Cota 04: 16.07;

Cota 05: 15.08;

Cota 06: 17.09.

Você pode efetuar o pagamento através das agências e dos pontos de atendimento dos seguintes agentes credenciados:

Banco do Brasil S.A;

Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas;

Banco do Nordeste do Brasil S/A;

Banco Itaú S.A;

Santander;

Banco Brasileira de Descontos S.A – BRADESCO;

Banco Postal dos Correios;

JURISCRED.

2 via IPTU Teresina 2021

O contribuinte que não receber em sua residência o carnê para pagamento, ou que por algum motivo desejar emitir 2 via IPTU Teresina 2021, pode realizar esse processo via internet através do portal destinado exclusivamente para esse serviço.

Acesse o portal do IPTU de Teresina e informe a inscrição do seu imóvel. Basta preencher o campo de verificação e clicar em consulta. A página deixará disponível as guias de pagamento.

A emissão de forma presencial acontece nestes postos:

Central de Atendimento ao Público – CAP CENTRO;

Rua Álvaro Mendes nº 884 – Centro;

Telefone: 3215-7557;

Horário: 7:30 às 13:00 h.

Avenida Zequinha Freire nº 370 – Bairro Uruguai (Próximo a Faculdade Novafapi);

Telefone: 3215-7870;

Horário: 7:30 às 13:00 h.

Telefone Prefeitura Municipal Teresina

Outras informações podem ser esclarecidas direto na Prefeitura Municipal de Teresina, no endereço:

Endereço: R. Coelho de Resende, 1825 – Marquês de Paranaguá, Teresina – PI, 64002-470;

Telefone: (86) 3215-7512;