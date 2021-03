Jovem Aprendiz Porto Alegre 2021 – Os Jovens do Porto Alegre sem nenhum tipo de experiência profissional agora já podem garantir o seu primeiro emprego de aprendizado ganhando uma das vagas disponibilizadas por meio do Jovem Aprendiz Porto Alegre 2021.

Se você é jovem e está em busca da sua primeira oportunidade de estágio, então a informação que segue nos próximos tópicos é para ti.

Jovem Aprendiz Porto Alegre – POA

A lei de aprendizagem foi criada no ano 2000 para oferecer a oportunidade de ingresso no mercado de trabalho aos jovens brasileiros sem nenhum tipo de experiência de trabalho. A lei se aplica a médias e grandes empresas, que devem obrigatoriamente reservar uma parte das vagas no seu quadro de funcionários para os estagiários.

Além da própria experiência que o jovem consegue adquirir durante o período de aprendizagem, vale também destacar o fato de haverem benefícios que são auferidos pelos estagiários.

Como Funciona o Jovem Aprendiz POA?

O Jovem aprendiz é basicamente uma lei que atua em prol da integração dos jovens no mercado de trabalho, uma vez que depois da experiência obtida no período de aprendizagem, o jovem passa a ter algo de valor/atrativo para exibir em seu currículo, o que consequentemente aumenta as suas chances de conseguir um emprego.

Desde a criação desta lei em 2000, várias empresas aderiram ao convênio e atualmente aceitam candidaturas de aprendizes em Porto Alegre. Para os jovens aprovados, vários benefícios são garantidos, como os seguintes:

13º salario;

Férias remuneradas;

FGTS;

Vale-refeição;

Assistência médica e odontológica;

Vale-alimentação.

Requisitos Jovem Aprendiz Porto Alegre

Os interessados em ter um estágio e usufruir de todos os benefícios listados acima precisam observar todos os requisitos de acesso estabelecidos pela lei do Jovem aprendiz porto alegre, que são:

Possibilidade de trabalhar por 6 horas diárias;

Ter idade compreendida entre os 14 a 24 anos;

Ser um estudante no ensino médio ou já ter concluído;

Não ter nenhum tipo de experiência de trabalhado registada em carteira.

Note que os requisitos acima são generalizados, o que significa que algumas empresas podem apresentar mais critérios para a admissão de aprendizes.

Vagas Jovem Aprendiz Porto Alegre

Devido à localização privilegiada de Porto Alegre, existem muitas empresas nessa parte do país conveniadas a lei do Jovem Aprendiz. Cada uma dessas empresas reserva para os aprendizes 5 a 15% do número total de vagas disponíveis no seu quadro de funcionários. A lista inclui as seguintes companhias:

AMBEV;

EQS Engenharia;

Unimed;

Unesul Transportes;

Burger King;

E várias outras.

Inscrições Jovem Aprendiz Porto Alegre

Não existe uma única forma de fazer a inscrição como jovem aprendiz, no entanto, o mais recomendado é que você acesse o site oficial da sua empresa e siga o processo de candidatura já montado pela ela.

Existem também as plataformas virtuais por meio das quais é possível aceder a lista de oportunidades disponíveis no seu estado de forma bem fácil e rápida. Uma das ferramentas que você pode usar na busca de oportunidades de emprego como aprendiz, é o InfoJobs – acesse por este link infojobs.com.br.