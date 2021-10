O iFood é um dos pioneiros no serviço de entrega de comidas e de supermercados. O aplicativo atende a todos os locais do país, e sem sair de casa o cliente consegue comer diversos tipos de comida. Quem utiliza o aplicativo, tanto para vender quanto para comprar, através do iFood Telefone, o mesmo busca por agilidade em um atendimento de qualidade.

Para fornecer todo o suporte para o cliente, o iFood disponibiliza diversas formas de contato para que quem está comprando ou vendendo possa solicitar suporte da plataforma. Embora o iFood não possua canais de atendimento telefônico, ele disponibiliza diversos outros canais para que o cliente possa entrar em contato de forma rápida e prática, tudo isso sem precisar sair de casa.

iFood Telefone

Embora o iFood não disponibilize um canal de atendimento telefônico, ao realizar a compra um restaurante o cliente tem acesso ao telefone desse restaurante, através do qual pode entrar em contato e falar sobre um pedido que foi realizado ou que já foi recebido.

Esse telefone do restaurante está disponível após a realização do pedido, nos detalhes do restaurante. Caso essa forma de atendimento não resolva o problema, o cliente deve entrar em contato com a plataforma do iFood de outras formas, como mostraremos a seguir.

Como Entrar em Contato com iFood Telefone

O iFood disponibiliza alguns canais de atendimento para dar suporte ao cliente e os restaurantes que estão cadastrados na plataforma. Os principais canais de contato do iFood são:

Chat virtual, através do aplicativo ou site do iFood;

Canal de suporte ao cliente, através do site, para casos em que o cliente já entrou em contato mas não recebeu atendimento ou não teve seu problema resolvido.

Embora alguns sites associem o número de telefones com a central de atendimento do iFood, a própria plataforma diz que não possui atendimento telefônico.

Saiba Também: Como é o atendimento Decolar Telefone, e também do Banco PAN Telefone.

Chat iFood

A melhor forma de entrar em contato com iFood é através do chat da plataforma, que está disponível tanto para o site quanto para o aplicativo. Ao abrir o site o aplicativo do iFood e clicar na aba “Perfil” o cliente logo encontra a opção “Chats” e basta clicar para entrar em contato e iniciar seu atendimento.

WhatsApp iFood Telefone

O iFood possui um canal de atendimento através do WhatsApp, pelo número +55 (11) 94216 7462, através desse número o iFood envia promoções especiais para os clientes que têm o número cadastrado na plataforma.

Veja também: Como é feito o atendimento através do Telefone Unidas, eu tudo que você precisa saber sobre a 99 FOOD.

SAC iFood

O canal de Serviço de Atendimento ao Cliente do iFood funciona através do chat da plataforma do iFood, seja através do site ou aplicativo. O cliente entra na plataforma e informa o motivo pelo qual está solicitando atendimento, podendo falar sobre compras realizadas anteriormente ou compras que estão em andamento.

Através desse serviço o cliente recebe atendimento para diversas situações, como cobranças indevidas, produtos entregues de forma errada ou danificados e similares.

Ouvidoria iFood

O iFood não possui um canal exclusivo para ouvidoria, mas através do SAC o cliente pode entrar em contato e falar diretamente com o atendente, informando o motivo pelo qual está buscando atendimento.

Confira Também: Tudo sobre a Bag Uber Eats, e como ser um Entregador Uber Eats, e se você ficar com dúvida utiliza o telefone Uber.

Reclamação iFood – Como fazer

Ao final de cada compra o cliente tem acesso a uma página de avaliação de sua compra, onde pode atribuir uma nota entre um e cinco, para o atendimento recebido tanto pelo restaurante quanto pelo entregador.

Se o cliente quiser fazer uma reclamação, nesse momento da avaliação ele pode explicar o porquê de sua nota, atribuindo uma reclamação ao seu comentário. Caso o cliente queira fazer uma reclamação e receber atendimento por isso deve entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor através do chat da plataforma.

Ou acessar: https://www.reclameaqui.com.br/empresa/ifood/